Współpracując na co dzień z dyrektorami finansowymi i księgowymi, można poznać ich punkt widzenia oraz istotność optymalizacji kosztowej na wielu płaszczyznach działalności firmy. Audyt walutowy to realne wsparcie ich pracy. Jest opracowany dla przedsiębiorstw różnej wielkości, które mogą otrzymać szczegółowy raport porównujący kursy transakcji wykonanych nawet pięć lat temu. Osoby odpowiedzialne za finanse i księgowi mogą dzięki temu dokonać całościowego przeglądu aktywności transakcyjnej oraz przedstawić i wprowadzić znaczne oszczędności w firmie.

Na czym on polega?

Główną zaletą audytu jest możliwość dopasowania go do sytuacji w każdym przedsiębiorstwie. Zawiera przegląd historycznych transakcji ze wskazaniem różnic pomiędzy kursami. Analiza kosztowa zaprezentowana jest w formie liczbowej oraz graficznej. Raport końcowy zawiera też wykresy oraz autorski przegląd rynku walutowego z kalendarzem wydarzeń i komentarzami analityków. Pokazuje nie tylko suche liczby, lecz także kontekst sytuacji na rynku finansowym ‒ szczególnie ważny w czasie dużej zmienności.

Już sama rola księgowego w firmie, która realizuje transakcje zagraniczne, jest kluczowa. Różnice kursowe, spready czy zmienność rynku potrafią odcisnąć piętno na wynikach finansowych przedsiębiorstwa. To właśnie przedstawiciel firmy, np. księgowy, samodzielnie wskazuje kilka najważniejszych szczegółów, takich jak para walutowa, kurs transakcji i data wykonania. Następnie już tylko czeka na raport. Jest to zatem szybki i wygodny proces. Dzięki audytowi można prześledzić historię aktywności firmy na rynku walutowym i naszkicować działania optymalizujące jej koszty w przyszłości.

Perturbacje związane z pandemią nie tylko nie ominęły, ale wręcz zdefiniowały rynki finansowe. W ostatnim roku kursy walut były zmienne i trudne do prognozowania. Jest to duże wyzwanie dla pionów odpowiedzialnych za finanse w swoich firmach. Audyt walutowy to istotny element wsparcia sprawozdawczości oraz działań audytowych czy działu controllingu, aby w przyszłości wiedzieć, jak oszczędzać na transakcjach walutowych.