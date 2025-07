W poniedziałek doszło do precedensu. Między stroną pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego (RDS) doszło do zawarcia uchwały w sprawie wysokości wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2026 r. Mimo odmiennych oczekiwań co do minimalnej jego skali – strona pracowników oczekuje co najmniej 12 proc., a pracodawców – co najmniej 5 proc. – obie zgodnie stwierdziły, że rządowy wskaźnik na poziomie 3 proc. nie odpowiada na kluczowe wyzwania, takie jak konieczność podniesienia jakości usług publicznych, zwiększenia ich dostępności i efektywności dla obywateli oraz przedsiębiorców, utrzymania konkurencyjności płac względem sektora prywatnego oraz zapewnienia potencjału instytucjonalnego administracji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. W związku z tym wnioskują o rewizję propozycji i podwyższenie wskaźnika do adekwatnego poziomu.

Rządowa propozycja 3 proc. uznana za niewystarczającą