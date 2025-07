Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Określa on m.in. nowe zasady kontroli L4.

Zastrzeżenia do projektu ma m.in. Rządowe Centrum Legislacji (RCL). Zwraca uwagę na proponowany sposób przeprowadzania kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich przez pracowników. Zgodnie z projektowanym art. 68b ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 501; dalej: ustawa o świadczeniach pieniężnych) wszczęcie kontroli następuje przez okazanie osobie kontrolowanej upoważnienia, chyba że byłoby to niemożliwe lub utrudnione. W takim przypadku kontrolę wszczyna się z chwilą dokonania pierwszej, zewnętrznej czynności wobec osoby kontrolowanej przez kontrolującego. Zdaniem RCL wyjaśnienia wymaga, dlaczego dopuszcza się przypadek nieokazania upoważnienia przed rozpoczęciem kontroli. Ponadto, zgodnie z projektowanym art. 68c ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych, kontrolującemu przysługuje uprawnienie do wstępu do miejsca przeprowadzania kontroli – a zatem także do miejsca zamieszkania.