Tak przewiduje projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonego przez urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy, który został skierowany do konsultacji. Jest to jeden z wielu aktów prawnych, których wydanie jest związane z wejściem w życie od 1 czerwca br. ustawy z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. poz. 620). Obecnie kwestie związane z pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym są uregulowane w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. poz. 667).

Zostanie ono zastąpione projektowanym rozporządzeniem, które zawiera przepisy wprowadzające większą elastyczność w zakresie świadczenia przez powiatowe urzędy pracy (PUP) pośrednictwa pracy. W porównaniu z dotychczas obowiązującymi regulacjami pracodawcy zgłaszający ofertę pracy do bazy e-Praca będą podawać mniej danych zaliczanych do niezbędnych, tak aby przyspieszyć i uprościć wysyłanie propozycji stanowiska pracy. Będą to podstawowe dane pracodawcy, zgłaszanego miejsca pracy, sposobu postępowania z ofertą pracy oraz okresu jej aktualności. Natomiast charakter uzupełniający będą miały dane związane m.in. z zakresem obowiązków, systemem wynagradzania, wymiarem czasu pracy i okresem zatrudnienia.