Przypomnijmy, w artykule „Obowiązek jest, systemu nie ma” (DGP nr 110/2025) zwracaliśmy uwagę, że od 1 czerwca urzędy wymagają od pracodawców spełnienia nowego obowiązku, wprowadzonego ustawą z 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2025 r. poz. 621). Dzieje się tak, mimo że system teleinformatyczny, za pośrednictwem którego należy to zrobić, powstanie z opóźnieniem.

Dla zezwoleń wydanych przez starostę, czyli dotyczących umów sezonowych, oraz dla oświadczeń ma być gotowy 1 lipca 2025 r. W przypadku zezwoleń, dla których organem wydającym był wojewoda, będzie to 1 sierpnia br. I choć MRPiPS wydało komunikat, w którym przyznało, że urzędy nie mają podstaw prawnych, aby żądać takiej umowy, i nie będą wyciągać konsekwencji, jeśli pracodawca nie wypełni obowiązku wynikającego z ustawy, to pracodawcy zastanawiali się, jak do tego podejdzie GIP. Ten, jak dowiedział się DGP, podziela jednak stanowisko resortu pracy.