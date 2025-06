11 690 – tyle miejsc, zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia, zostało przewidzianych na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym od nowego roku akademickiego. Z czego na pierwszym, oferowanym na 33 uczelniach, czeka ich na tegorocznych maturzystów 10 249, a na lekarsko-dentystycznym, dostępnym w 11 placówkach – 1441. To więcej niż w roku ubiegłym, kiedy limit przyjęć został określony łącznie na 11 505 miejsc, z czego na wydziale lekarskim było ich 10 095, a lekarsko-dentystycznym – 1410.

Władysław Krajewski, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów, zwraca jednak uwagę, że limit ten może jeszcze ulec zmianie, podobnie jak miało to miejsce w roku ubiegłym. Wówczas, we wrześniu, minister zdrowia zdecydował się przyznać kolejne miejsca rekrutacyjne na studiach kształcących przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów, co było następstwem wydania przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) pozytywnych opinii dla kolejnych uczelni.