W niewielkiej, biało-czerwonej broszurze mają się znaleźć m.in. informacje dotyczące znaków ostrzegawczych CBRN (chemical, biological, radiological and nuclear - PAP), czy sygnałów alarmowych. Jak dowiedziała się PAP, broszura jeszcze w tym tygodniu zostanie zaprezentowana publicznie.

Poradnik kryzysowy. Jakie informacje znajdą Polacy w broszurze MSWiA?

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz powiedział PAP, że w poradniku znajdą się podstawowe informacje. Mają być napisane przystępnym językiem i trafić do każdego gospodarstwa domowego w kraju. Na początku za pośrednictwem internetu - na stronach GOV, a do końca roku pierwsze egzemplarze drukowane mają być dostarczane do domów. Niewykluczone, że w ich dystrybucji wezmą udział ochotnicze straże pożarne. - Poradnik jest już przygotowany. Broszura nie jest rozbudowana, ale zawiera kluczowe treści, które były konsultowane nie tylko z ekspertami z MSWiA i MON, ale również z ekspertami zewnętrznymi - wyjaśnił Leśniakiewicz.

Dodał, że po umieszczeniu poradnika w sieci, rozpocznie się procedura przetargowa na druk. - Mamy nadzieję, że pierwsze wydrukowane egzemplarze jeszcze w tym roku trafią do mieszkańców naszego kraju - zaznaczył.

W ocenie Leśniakiewicza w pierwszej kolejności poradnik powinien zostać dostarczony do mieszkańców objętych Tarczą Wschód, czyli do „mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego”.

Jak będzie wyglądała dystrybucja poradnika antykryzysowego MSWiA?

Dodał, że nie ustalono jeszcze sposobu dystrybucji poradnika, ale niewykluczone, że - szczególnie w małych miejscowościach - włączą się w nią ochotnicze straże pożarne. Strażacy ochotnicy w takim wypadku mieliby również udzielać instruktażu i informacji.

- Będziemy prosić o koordynację tej akcji Komendanta Głównego PSP oraz komendantów wojewódzkich - zaznaczył. Dodał, że dobrym rozwiązaniem byłoby połączenie dystrybucji poradnika z propagowaniem, czy nawet rozdawaniem i montowanie czujek pożarowych.

Wiceszef MSWiA przekazał, że będzie to duże przedsięwzięcie logistyczne. - Mamy nadzieję, że ludzie będą chcieli skorzystać z poradnika, bo dobrze byłoby, żeby obywatele wiedzieli, jak reagować w określonej sytuacji zagrożenia - powiedział. Poradnik na razie przygotowano w wersji polskiej, ale docelowo mają być dostępne również wersje w innych językach.