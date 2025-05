Rozporządzenie stanowi realizację delegacji z art. 6 ust. 3 ustawy z 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 183). Przypomnijmy, że na mocy tej ustawy organy emerytalno-rentowe wypłacają co roku jednorazowo dodatkowe świadczenie, nazywane czternastką. Generalnie przysługuje ono osobom, które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty mają prawo do emerytury, renty lub innych świadczeń wymienionych w art. 2 ustawy.

Czternastka wynosi tyle, ile najniższa emerytura (1878,91 zł brutto) dla osób, których własne świadczenie przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł. Jeśli ją przekracza, dodatkowe świadczenie będzie równe różnicy między własnym świadczeniem uprawnionego a kwotą 2900 zł, byle nie mniejsze niż 500 zł. Przyznanie dodatkowego świadczenia następuje z urzędu na podstawie decyzji, a jego kwota nie podlega egzekucji i potrąceniom.

Termin wypłaty czternastki w danym roku określa co roku Rada Ministrów w rozporządzeniu, biorąc pod uwagę możliwości techniczne i organizacyjne wypłaty dodatkowego świadczenia przez organy emerytalno-rentowe, tj. ZUS, KRUS oraz zakłady emerytalno-rentowe służb mundurowych. Tegoroczny, według założeń do projektu, ma przypaść we wrześniu. Resort pracy planuje przyjęcie rozporządzenia przez rząd w II kw. 2025 r. ©℗