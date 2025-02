Obowiązek sprawozdawczości w dyrektywie

Zgodnie z art. 9 dyrektywy państwa członkowskie będą zobowiązane do wdrożenia takich rozwiązań prawnych, aby pracodawcy dostarczali okresowo m.in. następujące informacje: wysokość luki płacowej ze względu na płeć, mediana luki płacowej ze względu na płeć, a także odsetek pracowników płci żeńskiej i męskiej otrzymujących uzupełniające lub zmienne składniki wynagrodzeń.

▶ Pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników będą zobowiązani przedstawiać te informacje do 7 czerwca 2027 r. za rok poprzedni, a następnie co roku.

▶ Pracodawcy zatrudniający od 150 do 249 pracowników również będą musieli wykonać ten obowiązek od 7 czerwca 2027 r., ale przekazywanie informacji będzie się odbywać w 3-letnich cyklach.

▶ Dla pracodawców zatrudniających od 100 do 149 pracowników pierwsza informacja będzie obowiązkowa od 7 czerwca 2031 r., a następnie co trzy lata.Rzetelność przedstawionych informacji będzie podlegała weryfikacji z przedstawicielami pracowników, którzy będą mieli dostęp do metodo logii pracodawcy. ©℗