Jaka będzie wysokość renty wdowiej i własnego świadczenia? Który wariant wybrać? Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił kalkulator, w którym można to oszacować. Wnioski o rentę wdowią można składać od 1 stycznia 2025 r.

Renat wdowia - można już składać wnioski

1 stycznia 2025 r. weszły w życie przepisy, które wprowadzają możliwość łączenia wypłaty renty rodzinnej z innym świadczeniem, np. emeryturą. Świadczeniobiorcy mogą już składać wnioski o tzw. rentę wdowią. Jak informował ZUS, w praktyce nie jest to nowe świadczenie, ale prawo do wypłaty dwóch różnych świadczeń w określonym zbiegu. Osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym małżonku oraz innego świadczenia emerytalno-rentowego będą mogły pobierać połączone świadczenia od 1 lipca 2025 roku, jeśli spełniają określone kryteria. Zgodnie z ustawą wdowy i wdowcy będą mogli otrzymywać pełną rentę rodzinną i 15 proc. własnego świadczenia lub odwrotnie.

Kalkulator renty wdowiej - jak z niego skorzystać?

Regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego Karol Jagielski przekazał, że kalkulator podpowiada, który wariant wypłaty będzie korzystniejszy.

Narzędzie dostępne jest na stronie ZUS - Kalkulator renty wdowiej. ZUS zaznaczył, że wyniki "to wartości szacunkowe i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń".

Renta wdowia - od kiedy?

Wnioski o tzw. rentę wdowią można składać od 1 stycznia 2025 r. Na stronie internetowej ZUS dostępna jest ankieta, która pomaga ustalić zainteresowanej osobie, czy ma do niej prawo. Wypłata świadczeń w zbiegu rozpocznie się 1 lipca 2025 r.

Natomiast od 1 stycznia 2027 r. drugie świadczenie będzie zwiększone z 15 do 25 proc. ZUS zaznacza, że ten wybór będą mieli też uprawnieni do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty szkoleniowej.

Renta wdowia - kto może otrzymać?

Jak informuje ZUS, wypłata renty wdowiej zależy od tego, czy wdowiec lub wdowa spełnia łącznie następujące warunki:

- ma prawo do co najmniej dwóch różnych świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku,

- jest w powszechnym wieku emerytalnym (czyli wdowa ma skończone 60 lat, a wdowiec – 65),

- pozostawał lub pozostawała we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka,

- ma ustalone prawo do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku najwcześniej w wieku 55 lat (wdowa) lub 60 lat (wdowiec)

- nie pozostaje obecnie w związku małżeńskim.

To ważne, bo ustalenie prawa do renty wdowiej zależy od faktycznego wieku wdowy lub wdowca w chwili śmierci męża czy żony. W związku z tym na przykład osoba, która owdowiała w wieku 50 lat, spełnia warunek wieku uprawniający do renty rodzinnej, jednak nie nabywa prawa do renty wdowiej - czytamy na stronie ZUS.

Źródło: ZUS, PAP