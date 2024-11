Przepisy implementujące dyrektywę UE 2022/2041 w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych wejdą w życie 14 dni po ich publikacji w Dzienniku Ustaw. Według poprzednich propozycji vacatio legis miało wynosić zaledwie dzień od ogłoszenia (z wyjątkami). Wydłużenie to dobra wiadomość dla pracodawców, którzy dzięki temu będą mieć więcej czasu na przygotowania. Chodzi o projekty nowych ustaw: o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o układach zbiorowych pracy (dalej: UZP) i porozumieniach zbiorowych.

Zmiana w zakresie terminu, w którym ustawy zaczną obowiązywać, pojawiła się po zgłoszeniu zastrzeżeń m.in. przez Rządowe Centrum Legislacji. RCL wskazywało, że proponowana regulacja może budzić wątpliwości, bo nie daje odpowiedniego czasu na zapoznanie się z nową ustawą i może naruszać konstytucyjne zasady: państwa prawnego i poprawnej legislacji. W efekcie uwag zgłoszonych przez Centrum nastąpiła też zmiana w projekcie o płacy minimalnej dotycząca zespołu ds. minimalnego wynagrodzenia. Zastrzeżenia RCL dotyczyły regulacji, zgodnie z którą zespół to organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów działający „przy ministrze pracy”.

MRPiPS zmieniło więc projekt tak, że w aktualnej jego wersji członków zespołu powołuje i odwołuje premier, przy czym ci, którzy mają reprezentować ministra pracy, będą powoływani i odwoływani na jego wniosek. Ponadto premier, a nie minister pracy, będzie zatwierdzać regulamin pracy zespołu.

Z kolei projekt dotyczący UZP został uzupełniony o przepisy dotyczące sprawozdawczości do Komisji Europejskiej w zakresie zasięgu rokowań zbiorowych. Ma ona obejmować dane o liczbie osób objętych UZP z podziałem na płeć, wiek, niepełnosprawność, wielkość przedsiębiorstwa i sektor. Pierwsze takie sprawozdanie ma trafić do KE do 1 października 2025 r. ©℗