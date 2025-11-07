Według stacji WABC Stefanik planuje wystartować w wyborach w środku kadencji prezydenckiej w 2026 roku i rzucić wyzwanie obecnej gubernator z ramienia Demokratów, Kathy Hochul, którą wielokrotnie krytykowała za prowadzenie liberalnej polityki.

Elise Stefanik, skąd pochodzi jej rodzina?

Rodzina 41-letniej Elise Stefanik ze strony ojca wywodzi się z Galicji Zachodniej, która niegdyś była częścią Austro-Węgier. Przodkowie ojca pochodzili z miejscowości Frysztak w dzisiejszym województwie podkarpackim. „Washington Post” informował, że zgodnie z rodzinną tradycją Stefanik świętowała Wigilię w polskim stylu.

Stacja WABC zauważa, że informacje o kandydaturze Stefanik pojawiły się kilka dni po zwycięstwie Zohrana Mamdaniego w wyborach na burmistrza Nowego Jorku. Republikanka prawdopodobnie będzie próbowała powiązać go z Hochul, która była jedną z wpływowych przedstawicielek Demokratów wspierających urodzonego w Ugandzie polityka mającego indyjskie korzenie.

Nominacja od Trumpa dla Elise Stefanik

Prezydent Donald Trump wcześniej nominował Elise Stefanik na stanowisko ambasadora USA przy ONZ, jednak wycofał się z tej decyzji w obawie, że jej odejście z Kongresu osłabi niewielką przewagę Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów.

W 2012 roku Stefanik uczestniczyła w kampanii prezydenckiej Mitta Romneya. Zyskała rozgłos aktywnością w ruchu MAGA (Make America Great Again). Podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa, broniła prezydenta przed atakami Demokratów, dążących do jego impeachmentu w 2019 roku.

Niełatwa droga republikanów do stanowiska gubernatora stanu Nowy Jork

Nowy Jork po raz ostatni wybrał republikańskiego gubernatora w 2002 roku, kiedy to George Pataki wygrał trzecią kadencję. Zdaniem obserwatorów Stefanik ma większe szanse niż inny kandydat polskiego pochodzenia, Curtis Sliwa, który bez powodzenia ubiegał się w tym roku o stanowisko burmistrza Nowego Jorku.

Obserwatorzy podkreślają, że Stan Nowy Jork ma bardziej zróżnicowany elektorat, niż uważane za bastion demokratów miasto Nowy Jork, zwłaszcza w północnej części, gdzie mieszka wielu republikańskich wyborców.