Według stacji WABC Stefanik planuje wystartować w wyborach w środku kadencji prezydenckiej w 2026 roku i rzucić wyzwanie obecnej gubernator z ramienia Demokratów, Kathy Hochul, którą wielokrotnie krytykowała za prowadzenie liberalnej polityki.
- Elise Stefanik planuje start w wyborach na gubernatora Nowego Jorku w 2026 roku, przeciwko Kathy Hochul.
- Ma polskie korzenie – rodzina pochodzi z Frysztaka na Podkarpaciu.
- Jej kandydatura pojawiła się po zwycięstwie Zohrana Mamdaniego w Nowym Jorku.
- Była rozważana przez Donalda Trumpa na ambasadora USA przy ONZ.
- Zasłynęła jako zwolenniczka ruchu MAGA i obrończyni Trumpa w czasie impeachmentu.
- Ostatni republikański gubernator Nowego Jorku to George Pataki (2002).
- Eksperci oceniają, że Stefanik ma realne szanse dzięki poparciu w północnej części stanu.
Elise Stefanik, skąd pochodzi jej rodzina?
Rodzina 41-letniej Elise Stefanik ze strony ojca wywodzi się z Galicji Zachodniej, która niegdyś była częścią Austro-Węgier. Przodkowie ojca pochodzili z miejscowości Frysztak w dzisiejszym województwie podkarpackim. „Washington Post” informował, że zgodnie z rodzinną tradycją Stefanik świętowała Wigilię w polskim stylu.
Stacja WABC zauważa, że informacje o kandydaturze Stefanik pojawiły się kilka dni po zwycięstwie Zohrana Mamdaniego w wyborach na burmistrza Nowego Jorku. Republikanka prawdopodobnie będzie próbowała powiązać go z Hochul, która była jedną z wpływowych przedstawicielek Demokratów wspierających urodzonego w Ugandzie polityka mającego indyjskie korzenie.
Nominacja od Trumpa dla Elise Stefanik
Prezydent Donald Trump wcześniej nominował Elise Stefanik na stanowisko ambasadora USA przy ONZ, jednak wycofał się z tej decyzji w obawie, że jej odejście z Kongresu osłabi niewielką przewagę Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów.
W 2012 roku Stefanik uczestniczyła w kampanii prezydenckiej Mitta Romneya. Zyskała rozgłos aktywnością w ruchu MAGA (Make America Great Again). Podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa, broniła prezydenta przed atakami Demokratów, dążących do jego impeachmentu w 2019 roku.
Niełatwa droga republikanów do stanowiska gubernatora stanu Nowy Jork
Nowy Jork po raz ostatni wybrał republikańskiego gubernatora w 2002 roku, kiedy to George Pataki wygrał trzecią kadencję. Zdaniem obserwatorów Stefanik ma większe szanse niż inny kandydat polskiego pochodzenia, Curtis Sliwa, który bez powodzenia ubiegał się w tym roku o stanowisko burmistrza Nowego Jorku.
Obserwatorzy podkreślają, że Stan Nowy Jork ma bardziej zróżnicowany elektorat, niż uważane za bastion demokratów miasto Nowy Jork, zwłaszcza w północnej części, gdzie mieszka wielu republikańskich wyborców.
