Czy ulga przysługuje także współpracownikowi? Czy osoba, która korzysta z programu „Aktywny rodzic”, ma prawo do nowego zwolnienia? Czy do jego udokumentowania wystarczą oświadczenia? – m.in. na takie pytania czytelników dotyczące praktycznych aspektów wakacji składkowych odpowiadają ekspertki ZUS we wspólnej akcji z DGP.

Czy wspólnik spółki cywilnej o statusie osoby fizycznej, który nie prowadzi innej działalności gospodarczej, ma prawo do nowej ulgi – pomimo tego, że sama spółka cywilna jako pracodawca rozlicza w ZUS 23 ubezpieczonych?

Tak. Ustalając prawo wspólnika spółki cywilnej jako osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do limitu ubezpieczonych wliczamy jedynie osoby zgłoszone na jego osobistym koncie płatnika. W tym przypadku – z uwagi na brak innych rodzajów działalności, w ramach których mógłby on potencjalnie zgłaszać kogoś do ubezpieczeń – uwzględniamy tylko jedną osobę, tj. samego wspólnika. Do wskazanego limitu nie kwalifikuje się natomiast ubezpieczonych zgłoszonych na koncie spółki cywilnej jako płatnika.

Wykonujący indywidualną działalność gospodarczą zarejestrował w ZUS żonę jako osobę współpracującą. Za oboje płaci składki w tej samej wysokości – od 60 proc. średniej płacy. Czy wakacje składkowe przysługują także osobie współpracującej?

Nie, osoba współpracująca nie ma prawa do zwolnienia z obowiązku opłacenia składek (do wakacji składkowych). Nie jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność na podstawie prawa przedsiębiorców (nie ma wpisu do CEIDG). Dlatego składki za żonę należy opłacić w całości na zasadach ogólnych.

Radca prawny prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Z fiskusem rozlicza się podatkiem liniowym. Może skorzystać z nowej ulgi przy założeniu, że spełnia pozostałe warunki jej przyznania?

Tak, z wakacji składkowych może skorzystać radca prawny, który prowadzi działalność gospodarczą, a więc jest wpisany do CEIDG. Forma opodatkowania nie ma tu żadnego znaczenia. Decyduje spełnienie kryterium wykonywania pozarolniczej działalności na podstawie prawa przedsiębiorców oraz pozostałych warunków niezbędnych do przyznania ulgi.

Przedsiębiorca z jednoosobową działalnością gospodarczą opłaca obniżone (preferencyjne) składki ZUS – od 30 proc. minimalnej pensji. Podlega ryczałtowi ewidencjonowanemu. Ma szanse na wakacje składkowe?

Zarówno forma opodatkowania, jak i odprowadzanie preferencyjnych składek nie pozbawiają możliwości sięgnięcia po nową ulgę. W tym przypadku zwolnienie obejmuje składki ustalane od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje przedsiębiorcę, tj. od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Od tej podstawy zostaną naliczone składki na ubezpieczenia społeczne podlegające sfinansowaniu przez budżet państwa – oczywiście w razie pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku.

Czy korzystając z wakacji składkowych za grudzień 2024 r., przedsiębiorca opłacający tzw. duży ZUS powinien dokonać wyrejestrowania na druku ZUS ZWUA od 1 grudnia 2024 r. z kodem 05 10 00 i rejestracji na formularzach ZUS ZUA z kodem 05 14 00 oraz ZUS ZZA 05 10 00 przy pełnej składce?

W razie uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku nie ma potrzeby wyrejestrowania z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia (05 10 00) ani zgłoszenia do ubezpieczeń z kodem wakacyjnym, tj. w tym przypadku 05 14 00. Kod tytułu ubezpieczenia 05 14 00 należy wykazać wyłącznie w jednym z raportów ZUS RCA – z rozliczonymi składkami na ubezpieczenia społeczne finansowanymi przez budżet państwa. W drugim raporcie ZUS RCA należy określić bazowy kod tytułu, tj. 05 10 00, rozliczając składkę zdrowotną i ewentualnie dobrowolną składkę chorobową, jeśli ta nie zakwalifikowała się do ulgi.

Firma otrzymuje co miesiąc dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń. Czy we wniosku o wakacje składkowe trzeba wykazać każdą osiągniętą w ten sposób pomoc, dokumentując ją oświadczeniem lub zaświadczeniem?

Każdą otrzymaną w ciągu minionych trzech lat pomoc publiczną de minimis należy wykazać na wniosku RWS lub złożyć odpowiednie zaświadczenia. Wypełniając oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy de minimis we wniosku RWS, trzeba podać datę otrzymania wsparcia, dane organu, który jej udzielił, oraz wartość pobranej pomocy w euro.

Przedsiębiorca spełniający warunki uprawniające do wakacji składkowych korzysta z programu „Aktywny rodzic”. Czy mimo to przysługuje mu nowe zwolnienie ubezpieczeniowe?

Korzystanie z programu „Aktywny rodzic” nie wpływa na możliwość skorzystania z wakacji składkowych. Wskazany program nie jest powiązany z działalnością gospodarczą, którą prowadzi rodzic, lecz jest uprawnieniem wynikającym z rodzicielstwa.

W jaki sposób liczyć okres minionych trzech lat, podczas którego weryfikujemy limit uzyskanej pomocy de minimis? Weźmy pod uwagę wniosek RWS przekazany do ZUS 4 listopada 2024 r.

Zwolnienie z opłacenia składek stanowi pomoc de minimis. Kwota pomocy publicznej otrzymanej w ciągu trzech minionych lat nie może przekroczyć 300 tys. euro. Jeżeli wniosek o zwolnienie z opłacenia składek zainteresowany złożył 4 listopada 2024 r., to sprawdzamy zatem okres 4.11.2021 r. – 3.11.2024 r.

Czy w celu udokumentowania uzyskanej pomocy publicznej de minimis na potrzeby wakacji składkowych zainteresowany musi w jakichś przypadkach złożyć zaświadczenia? A może wystarczą same oświadczenia?

Wniosek o wakacje składkowe zawiera zaświadczenia o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jaką otrzymał przedsiębiorca w ciągu trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy bądź o jej nieotrzymaniu. Wymagane są więc zaświadczenia albo oświadczenie. Przedsiębiorca sam zdecyduje, co wybrać.

Jak przeliczyć otrzymane kwoty pomocy de minimis w złotych na euro wstecz po to, aby ją wpisać we wniosku RWS?

Przedsiębiorca nie przelicza otrzymanej pomocy de minimis na euro. Robi to organ udzielający wsparcia, podając taką informację w zaświadczeniu o pomocy de minimis.

Czy każdą jednorazową amortyzację środka trwałego nabytego na cele firmy zalicza się do pomocy de minimis? Jeśli tak, to jak ją wpisać we wniosku RWS? Według jakiego kursu przeliczyć jednorazową amortyzację?

Jednorazową amortyzację środka trwałego wlicza się do limitów pomocy de minimis. Dokonując amortyzacji, przedsiębiorca powinien uzyskać zaświadczenie o skorzystaniu z tej formy wsparcia, zgłaszając do urzędu skarbowego wniosek o jego wydanie – w ciągu dwóch miesięcy od dokonania odpisu. Bez tego zaświadczenia nie będzie w stanie podać danych niezbędnych do wypełnienia oświadczenia na wniosku RWS, tj. danych organu udzielającego pomocy, daty jej udzielenia oraz wartości pomocy de minimis w euro.

W 2018 r. przedsiębiorca wystawił fakturę na rzecz byłego pracodawcy, z którym współpracę zakończył w 2008 r. Czy ma prawo do wakacji składkowych za grudzień 2024 r.?

Tak, w takim przypadku warunek nieprowadzenia działalności na rzecz byłego pracodawcy został spełniony. Zakaz działalności na rzecz byłego pracodawcy obowiązuje bowiem w roku kalendarzowym, w którym zainteresowany składa wniosek o wakacje składkowe, i jeszcze w poprzednim roku kalendarzowym. Jeżeli więc zainteresowany złożył lub złoży wniosek RWS w listopadzie 2024 r., wskazany zakaz obejmuje 2023 r. i 2024 r. do dnia przekazania tego wniosku. ©℗