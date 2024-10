Nowe zasady obliczania składki zdrowotnej proponowane przez Ministerstwo Zdrowia są dalece niewystarczające – twierdzą przedstawiciele innych resortów. Tak wynika z uwag wniesionych do projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przygotowanego przez MZ.

– Projektowana zmiana, polegająca na wyłączeniu z podstawy wymiaru składki zdrowotnej opłacanej przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą przychodów i kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jest niewystarczająca – twierdzi Krzysztof Paszyk, minister rozwoju i technologii.

Wskazuje, że celem projektu powinno być przywrócenie najważniejszych reguł obowiązujących przed 1 stycznia 2022 r., czyli przed wprowadzeniem regulacji zawartych w ustawie z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105; tzw. Polski Ład).

– Wprowadzony do polskiego prawodawstwa system okazał się niewydolny, nadmiernie skomplikowany i krzywdzący zwłaszcza dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy wskazują go jako jedną z najpoważniejszych barier rozwoju. Przedmiotowa regulacja powinna natomiast sprzyjać pobudzeniu aktywności gospodarczej. Tymczasem rozwiązanie zawarte w projekcie ogranicza krąg potencjalnych beneficjentów. Dlatego zwracam uwagę, że przedstawione rozwiązanie stanowi jedynie pewną poprawę trudnej sytuacji przedsiębiorców znacznie obciążonych obowiązującymi regulacjami co do składki zdrowotnej, a powinno w sposób kompleksowy i docelowy łagodzić zaistniały problem – podkreśla minister Paszyk.

Wtórują mu przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej (MON).

– Choć projekt zmierza w dobrą stronę w zakresie zmniejszenia publicznoprawnych obciążeń przedsiębiorców, jest jednak dalece niewystarczający – uważa Paweł Bejda, sekretarz stanu w MON.

Wyjaśnia, że w następstwie wejścia w życie Polskiego Ładu dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej lub podatkiem liniowym podstawą wyliczenia składki zdrowotnej stał się dochód, tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów. Dochód dla celów obliczenia składki zdrowotnej jest obliczany zasadniczo tak, jak dochód podatkowy. Natomiast do przychodów przedsiębiorcy zalicza się nie tylko przychody z bieżącej działalności, lecz także inne przychody z prowadzonej działalności. Do nich można zaliczyć m.in. przychody ze sprzedaży środków trwałych, czyli przychody z pozostałej działalności operacyjnej.

– Nie sposób nie zwrócić uwagi na krytyczne stanowisko przedsiębiorców do obowiązujących przepisów. Negatywnie ocenili oni obowiązek uiszczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od części dochodu uzyskanego w następstwie sprzedaży środka trwałego. Dla bieżącej działalności gospodarczej, w przypadku uzyskania znacznego dochodu z transakcji handlowej, może wiązać się to ze znacznym obciążeniem finansowym dla przedsiębiorcy. Przedstawione przez minister zdrowia rozwiązanie stanowi jedynie niewielką korektę. Tymczasem zasadniczym celem projektu powinno być stopniowe przywrócenie najważniejszych reguł obowiązujących przed 1 stycznia 2022 r. – również apeluje Bejda.

Z kolei zdaniem Rządowego Centrum Legislacji (RCL) przygotowany projekt wymaga jeszcze wielu poprawek.

– Zwracamy uwagę na zasadność korekty proponowanej ustawy pod względem legislacyjnym i redakcyjnym (np. nieprawidłowe połączenie zmian w art. 1 pkt 3 projektu czy brak spójnika między powołaniem artykułów w odesłaniu do „art. 14c, art. 22 ust. 4 i 4b” w zmienianym art. 81 ust. 2c pkt 5 ustawy), jak też na konieczność zweryfikowania deklarowanej w uzasadnieniu projektu identyczności przepisów art. 81 ustawy o świadczeniach określających wyłączenia i wyjątki w zasadach ustalania składek uchylanych projektem i „przenoszonych” do łącznych regulacji ust. 2zd i 2ze tego artykułu – wylicza Monika Salamończyk, wiceprezes RCL. ©℗