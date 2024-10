Zaświadczenie wydawane przez szpital rodzicom wcześniaka będzie zawierać informacje o tygodniu ciąży, w którym urodziło się dziecko, o jego masie urodzeniowej oraz o okresie jego pobytu w podmiocie leczniczym. Tak wynika z projektowanych przepisów wykonawczych do nowelizacji kodeksu pracy (k.p.), nad którymi pracuje resort pracy.

Projekt zmian w k.p. przewiduje wprowadzenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego dla rodziców dzieci hospitalizowanych po urodzeniu (wcześniaków i urodzonych w terminie). Tej propozycji ustawowej towarzyszą dwa projekty zmian w rozporządzeniach.

Pierwszy to projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. z 2023 r. poz. 937). Ma określać także treść wniosku o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dołączane do niego dokumenty. Zgodnie z projektem wniosek ma zawierać imię i nazwisko pracownika, termin zakończenia urlopu macierzyńskiego oraz wskazanie okresu, na który ma zostać udzielony dodatkowy urlop macierzyński. Do wniosku trzeba będzie dołączyć oświadczenie pracownika o tym, że drugi z rodziców dziecka nie ma zamiaru korzystać z owego dodatkowego urlopu ani z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu. Ponadto załącznikiem do wniosku będzie wspomniane na wstępie zaświadczenie wydane przez szpital (albo inny uprawniony zakład leczniczy), zawierające informacje o tygodniu ciąży, w którym urodziło się dziecko, o jego masie urodzeniowej oraz o okresie jego pobytu w podmiocie leczniczym.

Drugi projekt zawiera zmianę w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 535). Przewiduje on, że dokumentacja związana z korzystaniem z nowego uprawnienia znajdzie się w części B akt osobowych pracownika. ©℗