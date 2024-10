4.

Jednorazowe świadczenie interwencyjne (art. 22a–22h)

■ Może się o nie starać przedsiębiorca poszkodowany w wyniku wystąpienia powodzi, który prowadził działalność 16.09.2024 r., jeśli zobowiąże się on m.in. do utrzymania poziomu zatrudnienia przez sześć miesięcy, tj. do 16.03.2025 r.■ Przyznawane na elektroniczny wniosek złożony do ZUS w ciągu sześciu miesięcy od wydania r.w.g., tj. do 16.03.2025 r.■ Świadczenie równa się kwocie zadeklarowanej przez przedsiębiorcę, byle nie wyższej od poniesionej szkody oraz nie wyższej od:– iloczynu osób zgłoszonych do dobrowolnych lub obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia wniosku lub na 16.09.2024 r. oraz kwoty określonej w r.w.g. (16 tys. zł) albo– iloczynu średniomiesięcznego przychodu uzyskanego z prowadzenia działalności w 2023 r. i współczynnika określonego w r.w.g. (0,75) oraz– od pułapu świadczenia wskazanego w r.w.g. (od 1 mln zł).