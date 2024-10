lp. Jakie wsparcie Na jakich warunkach

1. Możliwość wydłużenia usprawiedliwionej nieobecności w pracy(art. 8 ust. 4a) ■ Wydłużenie w uzasadnionych okolicznościach ponad należne 10 dni■ Należy się wynagrodzenie w kwocie odpowiedniej części płacy minimalnej

2. Dodatkowe zwolnienie od pracy z powodu powodzi (art. 7a) ■ Na wniosek pracownika złożony najpóźniej w dniu korzystania z wolnego w okresie do 31.12.2024 r.■ W celu usuwania skutków powodzi w mieniu swoim, osoby spokrewnionej lub niespokrewnionej, ale pozostającej z nim w faktycznym związku, wspólnie zamieszkującej i gospodarującej■ W wymiarze do 20 dni roboczych■ Z zachowaniem pełnego wynagrodzenia liczonego jak za urlop

3. Zwiększenie wymiaru urlopu na żądanie (art. 8a) ■ Zwiększenie do 8 dni roboczych puli urlopu na żądanie w ramach wymiaru urlopu należnego pracownikowi w okresie do 31.12.2024 r.■ Na żądanie pracownika zgłoszone najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu

4. Urlop w wymiarze godzinowym (art. 8b) Udzielenie urlopu w wymiarze godzinowym (na część dnia pracy), byle nie więcej niż łącznie 5 dni, w okresie do 31.12.2024 r.

5. Obniżenie wymiary czasu pracy(art. 8c) ■ Obniżka maks. do połowy pełnego etatu w okresie do 31.12.2024 r.■ Na wniosek pracownika złożony dwa dni przed■ Generalnie pracodawca musi respektować wniosek, wyjątkowo może odmówić

6. Zakaz pracy w nadgodzinach i delegowania poza stałe miejsce pracy bez zgody pracownika(art. 8d) ■ Zakaz pracy obowiązuje do 31.12.2024 r.■ Zgoda pracownika nie jest wymagana w razie konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska czy usunięcia awarii (chyba że w grę wchodzi zagrożenie mienia pracownika albo życia lub zdrowia jego bądź osoby z nim zamieszkującej)

7. Zawieszenie obowiązku realizacji okresowych badań lekarskich(art. 8e) ■ Zawieszeniu z urzędu na okres do 31.12.2024 r. podlega obowiązek pracodawcy kierowania na okresowe badania lekarskie (w tym po zaprzestaniu pracy w kontakcie z substancjami rakotwórczymi i pyłami zwłókniającymi) i obowiązek pracownika – ich wykonywania■ Wskazane obowiązki należy zrealizować w ciągu 30 dni od dnia zakończenia ww. okresu tj. do 30.01.2025 r.■ Nie dotyczy to badań zlecanych po chorobowej niezdolności do pracy trwającej ponad 30 dni, które w ww. okresie zawieszenia nadal trzeba wykonywać

8. Wydłużenie ważności orzeczeń lekarskich(art. 8e ust. 4) ■ Wydłużeniu ulega moc wiążąca orzeczeń wydanych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, których ważność upłynie do 31.12.2024 r.■ Zachowują one ważność do upływu 30 dni od tej daty tj. do 30.01.2025 r.

9. Wstępne szkolenia bhp w całości przez internet w okresie do 31.12.2024 r.(art. 8f) ■ Nie dotyczy to instruktażu stanowiskowego pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych, przenoszonego na takie stanowiska oraz ucznia w trakcie praktycznej nauki zawodu oraz studenta na praktyce studenckiej.■ Ich instruktaże stanowiskowe muszą przebiegać stacjonarnie

10. Wydłużenie ważności okresowych szkoleń bhp(art. 8f ust. 2) ■ Jeśli termin przeprowadzenia szkolenia okresowego bhp przypada od 5.10.2024 r. do 31.12.2024 r., ulega wydłużeniu do 30 dni od dnia zakończenia tego okresu tj. do 30.01.2025 r.

11. Wydłużenie kadencji rady pracowników, społecznego inspektora pracy i organów statutowych związków zawodowych(art. 8g) ■ Następuje pod warunkiem, że wskazane kadencje upłynęły lub upłyną do 30.11.2024 r. u pracodawcy działającego na obszarze stanu klęski żywiołowej i że nie istnieją warunki do przeprowadzenia wyborów■ Kadencje ulegają wydłużeniu do czasu przeprowadzenia nowych wyborów, jednak nie dłużej niż do upływu 30 dni od zakończenia ww. okresu tj. do 30.12.2024 r.

12. Poluzowanie terminów na zgłaszanie roszczeń ze stosunku pracy(art. 8h) ■ Terminy na odwołanie od wypowiedzenia oraz na zgłoszenie żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu na okres do 31.12.2024 r. Rozpoczynają bieg od tej daty■ Wniosek o przywrócenie terminu np. na wniesienie odwołania od wypowiedzenia będzie można złożyć w ciągu 60 dni od tej daty, tj. do 31.03.2025 r.■ Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy ulega wydłużeniu o okres do 31.12.2024 r.

13. Obowiązek udzielenia urlopu (art. 70 nowelizacji) ■ Pracodawca musi udzielić na żądanie i w terminie wskazanym przez każdego pracownika do 4 dni roboczych urlopu wypoczynkowego w celu usuwania skutków powodzi, w ramach puli urlopu należnego■ Nakaz wiąże od 5 października do 31 grudnia 2024 r.■ Pracownik zgłasza żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu