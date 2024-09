Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji zachęcający pracodawców do zatrudniania żołnierzy obrony terytorialnej i aktywnej rezerwy. Celem nowych regulacji, za które odpowiada MON, jest podniesienie atrakcyjności terytorialnej służby wojskowej i zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych RP.

"To cały zestaw rozwiązań przygotowany wspólnie ze Sztabem Generalnym WP, z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej. Bardzo jest ważne docenienie tych, którzy dają miejsca pracy dla żołnierzy aktywnej rezerwy i Wojsk Obrony Terytorialnej" - podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który we wtorek wieczorem wziął udział w posiedzeniu powodziowego sztabu kryzysowego we Wrocławiu z udziałem m.in. premiera Donalda Tuska.

Projekt procedowany w trybie pilnym

Projekt ten - jak podał szef MON - jest procedowany w trybie pilnym i będzie rozpatrywany przez Sejm już w czwartek.

Propozycja MON - jak czytamy w rządowym komunikacie - wprowadza preferencje podatkowe dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej lub żołnierzy aktywnej rezerwy. Właściciele firm, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego – do realizacji, którego zatrudnią tych żołnierzy – będą również mogli skorzystać z preferencyjnych warunków. Ponadto odprawa wypłacana pracownikom powołanym do terytorialnej służby wojskowej zostanie zastąpiona świadczeniem początkowym.

"Chodzi o to, aby podnieść atrakcyjność terytorialnej służby wojskowej, zwiększyć liczebność Sił Zbrojnych RP oraz zmniejszyć obciążenia dla pracodawców" - podkreślono w informacji o projekcie.

Żołnierze WOT i aktywnej rezerwy, którzy zostają wezwani do pełnienia służby wojskowej, nie mogą - jak przypomniano - wykonywać obowiązków w ramach stosunku pracy. A nagłe wezwanie pracownika do służby wojskowej - jak zwrócono uwagę - może wpływać na rytm pracy przedsiębiorstwa i stanowić obciążenie dla pracodawcy.

Najważniejsze zmiany

Wśród najważniejszych rozwiązań, zawartych w projekcie, jest wprowadzenie ulgi podatkowej dla przedsiębiorcy, który zatrudnia żołnierzy WOT lub aktywnej rezerwy. Ulga podatkowa obowiązuje na każdego zatrudnionego żołnierza, a jej wysokość uzależniona jest od okresu zatrudnienia żołnierzy. Przyjęto, że jeżeli żołnierz pełni nieprzerwanie co najmniej przez rok służbę, to pracodawca może odliczyć 12 tys. zł od podstawy opodatkowania.

"Wysokość ulgi rośnie z każdym rokiem nieprzerwanego pełnienia służby przez żołnierza. Maksymalna ulga wynosi 24 tys. zł, jeżeli staż służby wynosi co najmniej 5 lat" - podano w komunikacie.

Ponadto przedsiębiorca, który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego i będzie do jego realizacji zatrudniać żołnierzy obrony terytorialnej i aktywnej rezerwy będzie mógł skorzystać z preferencyjnego potraktowania.

"Wprowadzane jest nowe +kryterium jakościowe+ możliwe do zastosowania przez wszystkich zamawiających – zatrudnianie przez podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego pracowników będących żołnierzami obrony terytorialnej lub aktywnej rezerwy. Dotyczy to zamówień publicznych poniżej progu unijnego (poniżej 25 680 260 zł w przypadku robót budowlanych i 663 105 zł w przypadku dostaw i usług)" - poinformował rząd.

Dodatkowo MON wyznaczy jednostki organizacyjne jemu podległe i nadzorowane, które przy udzielaniu zamówień publicznych będą zobowiązane stosować "kryterium jakościowe". Wartość tego kryterium nie będzie niższa niż 10 proc.

Kolejna ważna zmiana ma polegać m.in. na zastąpieniu odprawy wypłacanej pracownikom powołanym do terytorialnej służby wojskowej – świadczeniem początkowym. Obecnie pracownik powołany do terytorialnej służby wojskowej otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia. Obliczone jest ono według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby.

"Świadczenie początkowe będzie wypłacane przez jednostkę wojskową. Odciąży to pracodawców, którzy nie będą musieli wypłacać odprawy, a później ubiegać się o jej refundację. Świadczenie będzie przysługiwać po odbyciu szkolenia podstawowego przez żołnierza. Będzie wynosić 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie, w którym dodano też, że świadczenie w bieżącym roku wynosić będzie 3 502,88 zł i będzie zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nowe przepisy - od kiedy?

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z tym że przepisy przewidujące ulgę podatkową będą stosowane w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych począwszy od 2025 r.

O tym, że rząd będzie pracować nad regulacjami, które mają dotyczyć wzmocnienia Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), mówił w ubiegły piątek w Nowej Soli premier Donald Tusk podczas kolejnego posiedzenia powodziowego sztabu kryzysowego. "Już nikt nie będzie w Polsce debatował o tym, czy WOT jest potrzebny, czy nie, bo najlepiej się udowadnia, czy ktoś jest potrzebny w czasie takich sytuacji, jak ta" - zaznaczył szef rządu.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku. Jest to jeden z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Zaliczają się do nich również Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna oraz Wojska Specjalne. (PAP)

nno/ mrr/