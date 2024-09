9,9 mld zł wynosi plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który został przewidziany w projekcie ustawy budżetowej na 2025 r. Będzie on o 100 mln zł większy od tegorocznego.

Najbardziej kosztowną pozycję w wydatkach PFRON w przyszłym roku będą stanowić dopłaty do pensji niepełnosprawnych pracowników oraz przelewy redystrybucyjne, czyli pieniądze przekazywane samorządom wojewódzkim i powiatowym. To z nich udzielają one wsparcia osobom niepełnosprawnym, dofinansowując m.in. wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier architektonicznych oraz zakup przedmiotów ortopedycznych. Z tej puli środków jest też finansowana działalność warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej. Plan finansowy funduszu na 2025 r. zakłada też utrzymanie na tym samym poziomie co w 2024 r. kwoty na zadania zlecane organizacjom pozarządowym, które mają na celu rehabilitację zawodową i społeczną, oraz kwoty zarezerwowanej na programy rady nadzorczej PFRON. Wśród nich są np. program „Absolwent”, „Praca – Integracja”, „Rehabilitacja 25 plus”, „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”. Jednocześnie z planu finansowego wynika, że w przyszłym roku będzie on zasilony wyższymi przychodami niż w 2024 r. Mają one wynieść 9,6 mld zł, podczas gdy w tym roku jest to 8,6 mld zł. Ich głównym źródłem będą wpłaty od pracodawców, którzy nie osiągają 6-proc. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Opracowała Michalina Topolewska