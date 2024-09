Do okresu zatrudnienia będzie się wliczał okres zawieszenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, za który zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rodzice prowadzący własny biznes nie będą traktowani mniej korzystnie od tych na etacie. Tak wynika z nowej wersji projektu nowelizacji kodeksu pracy. Obecnie okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego pracownika jest wliczany do stażu pracy. Natomiast czas zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem nie. Zmiana wprowadzona przez resort pracy ma na celu wyrównanie zasad ustalania stażu pracy dla pracowników i przedsiębiorców.

Przedstawiciele związków zawodowych popierają zmiany.

– To krok w dobrym kierunku. Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika, że definicja pracownika jest szersza niż osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Związkowcy będą popierać projektowane zmiany w kodeksie pracy, także te dotyczące pracujących rodziców – komentuje Grzegorz Sikora z Forum Związków Zawodowych.

Zgodnie z najnowszą wersją projektu do okresu zatrudnienia będzie wliczany też czas, w którym przedsiębiorca korzystał z ulgi na start. Chodzi o okres, w którym osoba fizyczna podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy.

W ten sposób Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wypełnia luki w projekcie. Przypomnijmy, jego celem jest to, by okresy samozatrudnienia, wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia czy świadczenia usług wliczały się do stażu pracy. Dzisiaj dostęp do niektórych uprawnień pracowniczych i stanowisk, na które jest wymagane posiadanie określonego stażu pracy, mają jedynie zatrudnieni na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych. Osoby, które nie pracowały na etacie, dłużej muszą czekać np. na nagrodę jubileuszową czy 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku.

Okresy zatrudnienia będą potwierdzane zaświadczeniem wydawanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z najnowszej wersji projektu wynika, że wniosek o jego wydanie będzie można złożyć nie tylko drogą elektroniczną, lecz także w postaci papierowej. Wcześniejsza wersja zakładała składanie wniosków wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z projektem w przypadku nakładania się okresów: prowadzenia pozarolniczej działalności oraz pozostawania osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, jak również wykonywania zlecenia lub świadczenia usług, wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej albo pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych lub nakładania się tych okresów z czasem pozostawania w stosunku pracy, do okresu zatrudnienia wlicza się jeden z nich.

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać 1 stycznia 2026 r. ©℗