Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej, które zmienia zasady wypłaty świadczenia mieszkaniowego oraz pokrycia kosztów utrzymania miejsca zakwaterowania dla żołnierzy. Nowe przepisy, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku, przewidują aktualizację wysokości stawki podstawowej oraz współczynnika świadczenia mieszkaniowego dla poszczególnych garnizonów - miast.

W uzasadnieniu Ministerstwa Obrony Narodowej, proponowane zmiany mają na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej żołnierzy, a także zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej. Nowe rozporządzenie ma na celu dostosowanie wysokości świadczeń do aktualnych realiów rynkowych, co ma również przyciągnąć więcej kandydatów do wojska.

Wojsko analizuje rynek najmu

Podstawą do wprowadzenia nowych stawek było szczegółowe badanie rynku najmu lokali mieszkalnych, które przeprowadzono na podstawie 10 862 obserwacji w 384 miejscowościach. Analiza obejmowała różne typy mieszkań, w tym kawalerki oraz mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe. Na tej podstawie ustalono średnią cenę najmu za metr kwadratowy w każdym garnizonie oraz średnią powierzchnię wynajmowanych lokali.

Porównano te dane z obecnie wypłacanymi świadczeniami mieszkaniowymi, co pozwoliło na ustalenie, że w 75 garnizonach kwota świadczenia nie pokrywała 40% średniego kosztu najmu. W tych garnizonach zdecydowano się na podwyższenie współczynnika świadczenia mieszkaniowego, tak aby pokrywało ono co najmniej 40% tych kosztów.

Ponad miliard na mieszkania dla żołnierzy

Zwiększone potrzeby finansowe wynikające z podwyżek zostaną sfinansowane z dotacji celowej, przewidzianej w budżecie państwa na 2025 rok. Wysokość środków zaplanowanych na wypłatę świadczeń mieszkaniowych w nadchodzącym roku wynosi 1,244 miliarda złotych, co oznacza wzrost o około 177 milionów złotych w porównaniu do obecnego budżetu. Wzrost ten jest bezpośrednio związany z koniecznością podwyższenia współczynnika świadczenia mieszkaniowego w 75 garnizonach, przede wszystkim w większych miastach.

Stawka mieszkaniowa dla żołnierzy

Świadczenie mieszkaniowe przysługuje żołnierzom zawodowym w oparciu o iloczyn stawki podstawowej, która obecnie wynosi 300 złotych, oraz współczynnika zależnego od garnizonu, który waha się od 1,5 do 5,0. W związku z tym, wysokość świadczenia mieści się w przedziale od 450 do 1500 złotych, w zależności od lokalizacji. Średnia wysokość wypłacanych świadczeń w kwietniu 2024 roku wynosiła 887,85 złotych.

Jak podaje MON liczba żołnierzy korzystających ze świadczenia mieszkaniowego systematycznie wzrasta. W 2023 roku średniomiesięcznie dokonywano 85 795 wypłat, co stanowi wzrost o 13,28% w porównaniu do roku poprzedniego. Do kwietnia 2024 roku liczba wypłat wzrosła do 97 427, co oznacza kolejny wzrost o 13,56%.

Ministerstwo Obrony Narodowej przewiduje, że w 2025 roku liczba żołnierzy zawodowych osiągnie 142 053. Wzrost liczebności kadry wojskowej będzie wiązać się również ze wzrostem liczby żołnierzy korzystających z formy zakwaterowania oferowanej przez wojsko.