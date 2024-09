Przez trzynaście miesięcy życia dziecka, rodzice, bez względu na sytuację finansową, będą mogli otrzymywać, poza powszechnym świadczeniem 800+, dodatkowe w kwocie 500 zł. Komu przysługuje i jak je otrzymać?



Świadczenie 800+

Podstawowym świadczeniem na dzieci w Polsce jest świadczenie Rodzina 800+. W ramach tego programu każde dziecko, bez względu na kryteria dochodowe rodziców otrzymuje miesięcznie 800 zł. Należy się ono na każde dziecko od razu po urodzeniu. Wniosek trzeba złożyć w terminie do trzech miesięcy po urodzeniu dziecka – wówczas można liczyć na wyrównanie od dnia urodzin. Jeśli wniosek zostanie złożony po tym terminie, rodzice nie otrzymają wyrównania i świadczenie będzie naliczane od dnia złożenia wniosku.

W kolejnych latach trzeba również pamiętać o składaniu wniosków. Okres zasiłkowy trwa od 1 czerwca do 31 maja, natomiast wnioski można składać już od lutego. Jeśli rodzice złożą wniosek do 30 czerwca, mogą liczyć na wyrównanie wypłat. Jeśli złożą go po tym terminie – wyrównanie przepada i 800+ jest naliczane od daty złożenia wniosku.

Świadczenie „Aktywny rodzic”

Od października 2024 roku rząd uruchamia kolejny program – Aktywny rodzic. Jego głównym założeniem było wsparcie finansowe pracujących rodziców w opłaceniu opieki nad dzieckiem – zarówno w formie żłobka, jak i niani. Rodzice, których dzieci korzystają z takich form opieki będą otrzymywać 1500 zł miesięcznie dofinansowania.

Aktywny rodzic przewiduje jednak, że także dzieci niepracujących rodziców otrzymają dodatkowe pieniądze.

Świadczenie „Aktywnie w domu”

„Aktywnie w domu” to świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie, które będzie wypłacane rodzicom, którzy nie mogą skorzystać z programu „Aktywni rodzice w pracy” i „Aktywnie w żłobku”.

Będzie przysługiwało rodzicom dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia, bez spełnienia warunku aktywności zawodowej ich rodziców

Świadczenie "Aktywnie w domu przysługuje:

matkom albo ojcom, w przypadku gdy dziecko mieszka i pozostaje na ich utrzymaniu, także w przypadku opieki naprzemiennej

opiekunom faktycznym dziecka.

Świadczenie Aktywnie w domu przysługuje na każde dziecko w rodzinie, w wieku od 12. do 35. miesiąca życia (od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko skończyło 12. miesiąc, do ostatniego dnia miesiąca przed tym, w którym dziecko skończy 36. miesiąc). Świadczenie przysługuje na dziecko w pełnej wysokości także w przypadku, gdy prawo do świadczenia powstało w trakcie miesiąca. Na przykład w sytuacji, gdy dziecko zostało przyjęte przez opiekuna faktycznego na wychowanie w połowie lub pod koniec miesiąca.



Świadczenie przysługuje bez względu na dochód w rodzinie.

Świadczenie "Aktywnie w domu" zastąpi rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) i nie przysługuje gdy na dane dziecko został pobrany już rodzinny kapitał opiekuńczy w łącznej kwocie 12 tys. zł. Łączna maksymalna wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz świadczenia aktywnie w domu pobranych na dane dziecko nie może być wyższa niż 12 tys. zł.

Wniosek można składać elektronicznie od 1 października 2024