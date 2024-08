Uczestnik PPK, który złożył deklarację o rezygnacji, może wrócić do oszczędzania. Jak to zrobić?

Złożenie przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK powoduje, że pracodawca nie dokonuje już za tę osobę nowych wpłat do PPK. Uczestnik PPK może jednak zmienić zdanie i złożyć pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.

Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK może złożyć zarówno osoba zatrudniona, która nie została jeszcze „zapisana” do PPK, jak i uczestnik PPK. Złożenie deklaracji o rezygnacji przed „zapisaniem” do PPK powoduje, że osoba, którą złożyła tę deklarację, nie staje się uczestnikiem PPK. Natomiast złożenie deklaracji o rezygnacji przez uczestnika PPK powoduje, że nie są już za niego dokonywane nowe wpłaty do PPK. Zarówno osoba zatrudniona, jak i uczestnik PPK, mogą jednak zmienić zdanie w sprawie gromadzenia środków w PPK.

Przykład.W dniu 1 kwietnia br. spółka zatrudniła pracownika, który od razu w tym samym dniu złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, w związku z czym nie został „zapisany” do PPK. Obecnie pracownik chce zostać uczestnikiem PPK. W takim przypadku, co do zasady, powinien złożyć pracodawcy - w formie pisemnej - wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Gdyby jednak np. 8 lipca pracownik osiągnął wiek 55 lat, to „zapisanie” go do PPK wymagałoby złożenia przez niego wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Pracownik zatrudniony 1 kwietnia ma już okres zatrudnienia potrzebny dla „zapisania” go do PPK, w związku z czym - niezwłocznie po złożeniu przez niego właściwego wniosku - pracodawca będzie miał obowiązek zawrzeć, w imieniu i na rzecz tej osoby, umowę o prowadzenie PPK. [koniec przykładu]

Skutki wniosku o dokonywanie wpłat

Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK powinien zostać złożony pracodawcy w formie pisemnej. Co do zasady, obowiązuje on od momentu jego złożenia - już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po złożeniu tego wniosku pracodawca oblicza i pobiera wpłaty do PPK. Tych wpłat dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wskazany wyżej wniosek.

Przykład: Uczestnik PPK złożył w maju br. deklarację o rezygnacji, a 10 lipca - wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Pierwsze wynagrodzenie po złożeniu tego wniosku zostało wypłacone mu 29 lipca. Od tego wynagrodzenia zostały już obliczone i pobrane wpłaty do PPK. Pracodawca miał czas na przekazanie ich do instytucji finansowej od 1 do 16 sierpnia (15 sierpnia to święto). Gdyby uczestnik PPK złożył wniosek o dokonywanie wpłat np. 30 lipca (już po wypłacie wynagrodzenia za lipiec) i pierwsze wpłaty do PPK zostałyby obliczone i pobrane od premii wypłaconej mu 5 sierpnia, to te wpłaty do PPK mogłyby zostać dokonane nawet od razu po ich obliczeniu i pobraniu, przy czym pracodawca miałby czas na przekazanie ich do instytucji finansowej do 16 września (15 września to niedziela). [koniec przykładu]

Pracodawca nie uwzględnia wniosku o dokonywanie wpłat do PPK, jeżeli złożył go uczestnik PPK, który osiągnął już 70. rok życia.

Przykład.Pracownik został „zapisany” do PPK w wieku 67 lat, na swój wniosek. W styczniu br., w wieku 69 lat, złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Teraz chce złożyć wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Pracodawca uwzględni ten wniosek, jeżeli pracownik złoży go przed swoimi 70. urodzinami. [koniec przykładu]

Jeśli - po złożeniu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat - uczestnik PPK złoży pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK, to deklaracje w zakresie wysokości wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej, złożone temu pracodawcy przed dniem złożenia deklaracji o rezygnacji, będą nadal skuteczne. Uczestnik PPK może zmienić wysokość wpłaty podstawowej, wpłaty dodatkowej lub zrezygnować z finansowania wpłaty dodatkowej w formie zmiany deklaracji dotyczącej wpłat do PPK.

Przykład.Uczestnik PPK, oprócz wpłaty podstawowej, finansował dodatkową wpłatę do PPK (2% wynagrodzenia). W czerwcu br. uczestnik PPK złożył deklarację o rezygnacji, a 12 sierpnia - wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Pierwsze wynagrodzenie po złożeniu tego wniosku zostanie wypłacone uczestnikowi PPK 28 sierpnia - pracodawca pobierze z niego zarówno wpłatę podstawową, jak i wpłatę dodatkową finansowaną przez uczestnika PPK. [koniec przykładu]

Tzw. ponowny autozapis co 4 lata

Należy także zwrócić uwagę, że co 4 lata (w 2023 roku, w 2027 roku itd.) ma miejsce tzw. ponowny autozapis do PPK, co powoduje m.in., że - w dniu 1 marca roku, w którym następuje tzw. ponowny autozapis - tracą skuteczność deklaracje o rezygnacji złożone przed tą datą. Dotyczy to zarówno deklaracji o rezygnacji złożonych przez osoby zatrudnione, które - na skutek ich złożenia - nie stały się uczestnikami PPK, jak i deklaracji o rezygnacji złożonych przez uczestników PPK. Oczywiście istnieje możliwość ponownego złożenia deklaracji o rezygnacji (najwcześniej 1 marca roku, w którym ma miejsce tzw. ponowny autozapis).

Przykład.Uczestnik PPK, w wieku 40 lat, w lipcu br. złożył deklarację o rezygnacji. W każdej chwili może złożyć pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Jeżeli tego nie zrobi, jego deklaracja o rezygnacji przestanie być skuteczna 1 marca 2027 r. (w związku z tzw. ponownym autozapisem do PPK). Jeżeli uczestnik PPK nie złoży ponownie deklaracji o rezygnacji (najwcześniej 1 marca 2027 r.), to od wynagrodzenia wypłaconego mu w marcu 2027 roku zostaną już obliczone i pobrane wpłaty do PPK, które zostaną przekazane do instytucji finansowej od 1 do 15 kwietnia 2027 r. Gdyby uczestnik PPK przed 1 kwietnia 2027 r. ukończył 55 lat, wznowienie wpłat do PPK nastąpiłoby tylko na jego wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Gdyby uczestnik PPK przed 1 kwietnia 2027 r. ukończył 70 lat, nie nastąpiłoby wznowienie wpłat do PPK za tę osobę. [koniec przykładu]

