Większość firm w Polsce nie udziela kandydatom do pracy informacji zwrotnej. Jednocześnie zdają sobie sprawę, że ten, kto aplikuje, woli otrzymać informację o odrzuceniu CV niż pozostać bez żadnej odpowiedzi – wynika z badania Pracuj.pl.

79 proc. badanych przez Pracuj.pl osób odpowiedzialnych za rekrutację przyznaje, że nie ma w ich firmach reguł odpowiadających za udzielenie feedbacku kandydatowi na dane stanowisko. Mniej niż jedna trzecia deklaruje informację zwrotną wszystkim kandydatom po zakończeniu rekrutacji.

– Z badania wynika, że kultura feedbacku najlepiej rozwinięta jest w dużych firmach zatrudniających ponad 250 osób. Znacznie częściej udzielają one feedbacku wszystkim kandydatom – deklaratywnie robi to aż 44 proc. z nich, w porównaniu do jedynie 24 proc. w pozostałych segmentach przedsiębiorstw. Może to być związane z większymi zasobami, które pozwalają na bardziej rozbudowane procesy rekrutacyjne i lepszą obsługę kandydatów – komentuje Agata Roszkiewicz, ekspertka ds. wynagrodzeń i benefitów w Pracuj.pl.

Ekspertka uzupełniła, że rozmiar organizacji nie powinien być przeszkodą w udzielaniu feedbacku.

Wiedzą, ale nie powiedzą

Mimo że pracodawcy widzą, że wiele otrzymanych CV jest niedopasowanych, nie przekażą takiej informacji kandydatowi. Co więcej 55 proc. rekruterów przyznaje, że głównym powodem nieudzielenia informacji zwrotnej jest nadmiar takich dokumentów.

46 proc. rekruterów wskazało, że nieudzielenie feedbacku było podyktowane zbytnią czasochłonnością tej czynności, a 17 proc. nie widziało w tym dodatkowej wartości.

Jak czytamy, z badania wynika, że aż 9 na 10 Polek i Polaków dzieli się swoimi doświadczeniami rekrutacyjnymi z rodziną lub znajomymi. 38 proc. badanych deklaruje, że zdarzało im się wręcz zniechęcać inne osoby do aplikowania do firmy, w której mieli negatywne doświadczenia rekrutacyjne - co oznacza, że to istotny element w budowaniu wizerunku pracodawcy.

– Jeden niezadowolony kandydat może zniechęcić wielu innych, co zwiększa problem i może w niektórych branżach skutkować trudnościami rekrutacyjnymi. Poza tym przekazywanie kandydatom informacji na temat statusu ich aplikacji sprzyja budowaniu partnerskiej relacji. Obecnie równo połowa firm uważa relację na linii rekruter-kandydat za równą, bez przewagi dla żadnej ze stron, wynika z naszego badania. Warto dbać o zachowanie tego statusu, szczególnie wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej i na rynku pracy – mówi Konstancja Zyzik, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w Pracuj.pl.

Oferty pracy w Polsce

Ofert pracy w Polsce przybywa. Jak informowaliśmy w Gazecie Prawnej, w lipcu 2024 roku pracodawcy na największych portalach rekrutacyjnych opublikowali ok. 298 tys. nowych ogłoszeń o pracę, co oznacza wzrost o 4 proc. rok do roku.

– To pierwszy wzrost od ponad roku – ujemna dynamika liczby ofert pracy utrzymywała się na rynku od kwietnia 2023 roku i dopiero w lipcu br. nadeszła długo wyczekiwana odwilż. Co więcej, średnia krocząca z ostatnich trzech miesięcy (co wydaje się najlepszą miarą, biorąc pod uwagę wysoką zmienność danych miesięcznych) wzrosła w lipcu z -6% do -4% i jest najwyższa od 10 miesięcy – podawali autorzy raportu.

Największy wzrost liczby ofert odnotowano w branży medycznej, gdzie pracodawcy opublikowali o 30 proc. więcej ofert niż rok temu.