Wrzesień 2024 roku - ile jest godzin pracy i dni wolnych? Jaka jest norma czasu pracy w tym miesiącu i jak się ją oblicza? Jak układa się w tym roku kalendarz września? Sprawdź.

Wrzesień 2024 – dni wolne

Kalendarz września każdego roku nie przewiduje żadnych świąt z ustawy o dniach wolnych od pracy. Dni wolne we wrześniu to niedziele oraz dodatkowy dzień wynikający z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Zazwyczaj jest to sobota. Licząc wszystkie weekendy, we wrześniu jest 9 dni wolnych od pracy – 4 soboty i 5 niedziel.

Wrzesień 2024 - dni robocze

Wrzesień ma 30 dni. 9 z nich to dni wolne. Pozostaje więc 21 dni roboczych: 5 poniedziałków i wszystkich pozostałych po 4.

Godziny pracy we wrześniu 2024 r.

Skoro we wrześniu 2024 r. jest 21 dni pracy, to godzin pracy jest 168. To najczęstsza liczba godzin pracy w miesiącu. Oprócz września tyle samo pracujemy w następujących miesiącach:

styczeń

luty

marzec

kwiecień

sierpień

Najmniej w tym roku będziemy pracowali w listopadzie – 152 godziny, a najwięcej pracowaliśmy w lipcu – 184 godziny i tyle samo przepracujemy w październiku. Zobacz: Godziny pracy 2024

Jak obliczyć liczbę godzin pracy w miesiącu wrześniu? Zgodnie z art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy należy postępować według trzech kroków:

MNOŻENIE - 40 godzin x liczba pełnych tygodni w miesiącu;

SUMA - otrzymany wynik + iloczyn 8 godzin i liczby dni roboczych pozostałych w miesiącu;

RÓŻNICA – otrzymany wynik - iloczyn 8 godzin i liczby świąt wypadających w dniu innym niż niedziela w miesiącu.

Przykład Krok 1 - wrzesień 2024 roku ma 4 pełne tygodnie czyli 40 x 4= 160

Krok 2 – i dodatkowy dzień roboczy, a więc 8x1 + 160 = 168

Krok 3 – nie ma żadnego święta wypadającego w dniu innym niż niedziela

Wynik – We wrześniu 2024 roku jest 168 godzin pracy.

Wrzesień – czas pracy

Oto wrześniowy wymiar czasu pracy podany w tabeli:

Wymiar czasu pracy wrzesień 2024 dni robocze 21 godziny pracy 168 dni wolne od pracy 9

Wrzesień 2024 - kalendarz

Oto kalendarz miesiąca września z zaznaczonymi weekendami:

