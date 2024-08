Dopiero od momentu przedstawienia przez pracownika dokumentów potwierdzających staż pracy, np. na zleceniu, powinny być naliczane dodatkowe uprawnienia pracownicze. Przepisy przejściowe trzeba poprawić – tak wynika z uwag Konfederacji Lewiatan do projektu nowelizacji – kodeksu pracy, który przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

Przypomnijmy, nowelizacja umożliwi wliczanie do stażu pracy okresów prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych i innych. Dzięki temu osoby, które pracowały na ich podstawie, szybciej uzyskają prawo do dłuższego urlopu, nagrody jubileuszowej, natomiast w przypadku zwolnienia obejmie je dłuższy okres wypowiedzenia i otrzymają wyższą odprawę. Okresy te nie będą jednak miały znaczenia przy ustalaniu prawa do emerytury.

– Propozycja wliczania do stażu pracy okresów prowadzenia działalności gospodarczej lub aktywności zawodowej w ramach umów prawa cywilnego wywołuje kontrowersje. Wynika to z różnic pomiędzy warunkami współpracy regulowanymi prawem cywilnym a pracą wykonywaną na podstawie stosunku pracy – wskazuje Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, w piśmie skierowanym do MRPiPS.

Uwagi firm dotyczą automatycznego zrównywania pracy wykonywanej na podstawie stosunku pracy z aktywnością zawodową świadczoną w ramach innych stosunków prawnych.

– Wprowadzenie zmian polegających na częściowym zrównywaniu uprawnień pracowników i osób zatrudnionych wcześniej na podstawie m.in. umów cywilnoprawnych może prowadzić do uznania ich jako równoważną do stosunku pracy formę zatrudnienia, bez względu na przedmiot i sposób realizacji współpracy – wyjaśnia Maciej Witucki.

Wiele zastrzeżeń budzą m.in. zasady naliczania uprawnień pracowniczych.

– Wątpliwości powstają na tle przepisów przejściowych. Proponowany art. 3 stanowi, że uprawnienia pracownicze wynikające z wliczenia okresów pracy na działalności czy zleceniu do okresu zatrudnienia przysługują od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W naszej ocenie przepis nie usuwa wątpliwości, jakie mogą powstać odnośnie do ustalania uprawnień pracowników z wcześniejszych lat (przynajmniej trzy lata wstecz ze względu na okres przedawnienia) – wskazuje Witucki.

Może się okazać, że pracownicy dopiero po upływie dłuższych okresów, nawet kilkuletnich, przedstawią dokumenty wpływające na nabycie przez nich określonych uprawnień, licząc na przyznanie im benefitów za wcześniejsze lata.

– Dlatego też uprawnienia pracownicze powinny być ustalane od dnia przedstawienia pracodawcy dokumentów potwierdzających wcześniejsze okresy zatrudnienia – uważa Witucki.

Ponadto w jego ocenie odrębny przepis przejściowy powinien regulować kwestię okresów wypowiedzenia. Do umów o pracę trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji kodeksu pracy, które przed tym dniem zostały wypowiedziane, powinno się stosować przepisy dotychczasowe. ©℗