Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928) przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do podmiotu prawnego, na rzecz którego według stanu na 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób. Powołana ustawa wejdzie w życie 25 września br. (z wyjątkiem przepisów dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, które wejdą w życie 25 grudnia br.). Z uwagi więc na fakt, że obowiązek ustalenia procedury zgłoszeń wewnętrznych dotyczy podmiotów prawnych, na rzecz których według stanu na 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób, podmioty prawne powinny ustalić ww. procedurę najpóźniej 1 stycznia 2025 r.

Jednocześnie art. 23 ust. 3 ustawy wskazuje, że próg, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do podmiotu prawnego wykonującego działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska objętych zakresem stosowania aktów prawnych Unii Europejskiej wymienionych w części I.B i II załącznika do dyrektywy 2019/1937.

Z powołanego przepisu wynika zatem wyraźnie, że w przypadku podmiotów prawnych wskazanych w ust. 3 nie obowiązuje próg 50 osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz tego podmiotu, obligujący do ustalenia procedury zgłoszeń wewnętrznych. Oznacza to obowiązek utworzenia kanału zgłoszeń wewnętrznych przez ten podmiot niezależnie od liczby osób wykonujących pracę na jego rzecz. W tym przypadku nie może mieć więc zastosowania art. 24 ust. 2 ustawy, gdyż byłoby to sprzeczne z normą szczególną zawartą dla wymienionych podmiotów w art. 23 ust. 3 ustawy.

Vacatio legis między publikacją ustawy a jej wejściem w życie to czas, w którym ustawa już obowiązuje, ale nie wywiera jeszcze skutków prawnych wobec adresatów norm prawnych. W okresie trzymiesięcznego vacatio legis podmioty prawne mogą więc podjąć działania zmierzające do wprowadzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych, w tym przykładowo rozpocząć proces konsultacji ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Podmiot prawny powinien więc samodzielnie oszacować okres niezbędny do wprowadzenia ww. procedury na czas, tj. najpóźniej 1 stycznia 2025 r. Od tego dnia będzie także obowiązywała sankcja karna za brak ustanowienia procedury (art. 58 ustawy).