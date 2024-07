Uważam, że lepiej pójść na takie przeszkolenie niż do pracy do kawiarni czy restauracji. To uposażenie nie będzie wcale jakieś tylko symboliczne, tylko bardzo przyzwoite, powyżej minimalnego wynagrodzenia. Więc bardzo będę zachęcał młodych ludzi – powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, zachęcając do udziału w szkoleniu.