Czy zwolnienie lekarskie można wystawić w trakcie urlopu wypoczynkowego? Czy L4 przerywa urlop ojcowski, macierzyński, rodzicielski, wychowawczy i bezpłatny? Czy przerwany urlop przepada? Jak zwolnienie lekarskie na dziecko wpływa na urlop wypoczynkowy? Oto co mówią przepisy prawa pracy.

Czy podczas urlopu można iść na zwolnienie lekarskie?

Tak, oczywiście. Lekarz zawsze może wystawić zwolnienie lekarskie, jeśli tylko osoba jest ubezpieczona, to znaczy odprowadza składkę na ubezpieczenie chorobowe. Zaświadczenie o niezdolności do pracy otrzymuje się bezpośrednio po przeprowadzeniu badania, gdy lekarz stwierdzi, że taka okoliczność zachodzi. Nie ma przy tym znaczenia czy ubezpieczony jest na urlopie, czy też nie.

Czy urlop można przerwać zwolnieniem lekarskim?

Tak. Wystawienie przez lekarza zwolnienia lekarskiego w trakcie urlopu przerywa bieg urlopu wypoczynkowego. Pozostały do wykorzystania urlop nie przepada, a przesuwa się na inny termin. Często choroba czy wypadek powodujący niezdolność pracownika do pracy, nie pozwala także na Po powrocie pracownika do pracy można uzgodnić, kiedy zostanie wykorzystana pozostała część urlopu.

Podstawa prawna to art. 166 Kodeksu pracy:

Część urlopu niewykorzystaną z powodu: urlopu macierzyńskiego pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Ważne Otrzymanie zwolnienia lekarskiego w trakcie urlopu powoduje jego przerwanie z mocy prawa.

Zwolnienie lekarskie podczas urlopu

Ważne, by po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego przeznaczyć ten czas na powrót do zdrowia. Kontrowersyjny są wyjazdy wakacyjne w trakcie zwolnienia lekarskiego. O ile L4 zawiera adnotację „chory może chodzić”, wyjazdy mogą zostać uznane za uzasadniające powrót do zdrowia, o tyle wskazanie „chory powinien leżeć” utrudnia taką argumentację. Zachęcamy do lektury artykułu: Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać?

Zwolnienie lekarskie na dziecko w trakcie urlopu

Inaczej wygląda sytuacja zwolnienia lekarskiego na dziecko, które lekarz wystawił w trakcie urlopu. Tutaj urlop rodzica nie zostaje przerwany. Warto jednak porozmawiać z pracodawcą, że taka sytuacja ma miejsce. Być może zgodzi się przenieść termin urlopu wypoczynkowego tak, aby pracownik wraz z rodziną mógł z niego swobodnie skorzystać.

Gdyby zwolnienie na dziecko zostało wystawione przed urlopem pracownika, zaplanowany wcześniej urlop nie rozpoczyna się. Należy wykorzystać go w późniejszym czasie.

Zwolnienie lekarskie w tracie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

Czy zwolnienie lekarskie otrzymane w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego przerywa ten urlop? Nie. Przepisy prawa pracy tego nie. Co więcej, nie można jednocześnie pobierać zasiłku macierzyńskiego za czas trwania tych urlopów i zasiłku chorobowego z tytułu przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Zwolnienie lekarskie podczas urlopu ojcowskiego

Zwolnienie lekarskie na urlopie ojcowskim podlega pod te same zasady jak inne urlopy związane z rodzicielstwem, za które pobiera się zasiłek macierzyński. To znaczy, że po pierwsze zwolnienie nie przerywa biegu urlopu ojcowskiego, a po drugie ubezpieczony nie pobiera za czas zwolnienia zasiłku chorobowego.

Zwolnienie lekarskie a urlop wychowawczy i bezpłatny

Podczas urlopu wychowawczego i bezpłatnego nie odprowadza się składek ZUS, dlatego też nie ma prawa do zasiłku chorobowego.