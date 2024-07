Jak podaje Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, sprawa emerytur stażowych została zaplanowana w pracach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na ostatnim, lipcowym posiedzeniu Sejmu.

Jak informowaliśmy w Gazecie Prawnej, emerytury stażowe utknęły na pracach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Wszystko przez brak potrzebnych opinii. W międzyczasie Ministerstwo Finansów wydało negatywną ocenę projektu emerytur stażowych. Obecnie wiadomo, że przy okazji ostatniego - przed przerwą wakacyjną - posiedzenia Sejmu odbędzie się spotkanie w ramach Komisji, podczas którego poselskie i obywatelskie projekty zostaną poddane pracom.

Co dalej z emeryturami stażowymi?

Jak przekazała Katarzyna Ueberhan, przewodnicząca Komisji, cytowana przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, "nie jest tak, że nic się nie dzieje w sprawie emerytur stażowych".

"Sekretariat komisji dysponuje obszerną korespondencją i zakresem dokumentacji w tej sprawie i cały czas trwają prace nad tym projektem, by mogły one ruszyć z miejsca. Nie ma też potrzeby uzupełniania planu pracy komisji, bo ma on charakter ramowy; w pierwszej kolejności priorytet tematyki komisji wynika z prac Sejmu - a to jest projekt ustawy, który przeszedł przez pierwsze czytanie i został do komisji już skierowany. Został także zaplanowany do dalszych prac na koniec lipca br. w ramach komisji. W komisji zaczniemy prace prawdopodobnie od renty socjalnej przy następnym posiedzeniu Sejmu; emerytury stażowe zaplanowane zostały na koniec tego posiedzenia Sejmu. Zaproszenia zostaną przesłane w najbliższym czasie, będą też umieszczone na stronie komisji przy planowanych pracach komisji (...)" - czytamy w skróconej odpowiedzi udzielonej przez przewodniczącą.

OPZZ oczekuje na konkretny termin i dzień posiedzenia komisji. Jak przypomina związek, ostatnie przed wakacjami rozpoczyna się we wtorek 23 lipca i potrwa do piątku, 26 lipca. Ważną jest także informacja, że 23 lipca br. o godz. 10.00 zostanie rozpatrzone na Sali plenarnej Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dotyczące wprowadzenia renty wdowiej.

Emerytury stażowe - opinia Ministerstwa Finansów

"Ministerstwo Finansów jest przeciwne przyjęciu rozwiązań proponowanych w przedłożonych do zaopiniowania projektach ustaw i nie rekomenduje kontynuowania prac parlamentarnych nad tymi projektami" - czytamy w piśmie, do którego dotarła Gazeta Prawna.

Zdaniem resortu skutki finansowe proponowanych rozwiazań dla FUS-u nie zostały właściwie oszacowane. W projekcie poselskim mowa o koszcie dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 13 mld zł dla 1 roku obowiązywania nowych przepisów, a w projekcie obywatelskim od 12,2 mld zł do 21,4 mld zł rocznie. Jak pokazuje resort, skutki finansowe będą o wiele wyższe i jeśli z możliwości skorzystają wszyscy zainteresowani to wydatek w 2025 roku na ten cel wyniesie niecałe 24 mld zł. W następnych będzie stopniowo spadał - w 2026 23 mld, w 2027 r. 22 mld, d 14,7 mld w 2036 roku.