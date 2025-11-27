Na biurko Prezydenta trafi nowelizacja ustawy o Funduszu Medycznym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, którą w czwartek Senat przyjął bez poprawek.

Ministerstwo Zdrowia zmienia limity

Regulacja zakłada zmiany limitu finansowania świadczeń dla dzieci z Funduszu Medycznego w 2025 r., które pozwolą na przekazanie NFZ ok. 3,6 mld zł. Pozwoli to częściowo załatać dziurę w budżecie płatnika, którą Ministerstwo Zdrowia szacowało na 14 mld zł.

Nowelizacja przewiduje też, że minister zdrowia nie przekaże w 2025 r. z budżetu państwa do Funduszu Medycznego 4 mld zł. Za to w kolejnych latach maksymalne wpłaty z budżetu państwa do Funduszu Medycznego mają wynieść: w 2026 r. - 4,4 mld zł; w 2027 r. - 7,3 mld zł; w 2028 r. - 7,7 mld zł; w 2029 r. - 6,0 mld zł. Dotychczasowe przepisy ustalały limit wpłat z budżetu państwa do Funduszu Medycznego na maksymalnie 4,2 mld zł rocznie.

Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za nadwykonania dla dzieci

Procedowana w trybie pilnym ustawa ma na celu zapewnić finansowanie NFZ do końca roku. Dzięki dodatkowym środkom NFZ będzie mógł rozliczyć i sfinansować nadwykonania świadczeń pediatrycznych.

Ministerstwo Zdrowia uzasadniało, że limity finansowania takich świadczeń zostały znacząco zaniżone w ostatnich latach — np. NFZ w 2024 r. pokrył nadwykonania dla dzieci w wysokości ok. 2,4 mld zł. Znowelizowana ustawa przewiduje także, że w ramach Funduszu Medycznego powstaną dwa dodatkowe subfundusze: infrastruktury na potrzeby obronny państwa oraz chorób rzadkich u dzieci.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta Karola Nawrockiego. Jeśli zostanie podpisana, to jej przepisy wejdą w życie 15 grudnia 2025 r.