Takie przeznaczenie unijnych funduszy przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będzie możliwie dzięki przyjętej na ostatnim posiedzeniu przez Sejm ustawie z 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wprowadza ona zmianę w art. 47 ustawy o rehabilitacji, który wskazuje, na jakie cele przeznaczane są pieniądze PFRON. Do zawartego w nim katalogu dodany został dodatkowy punkt dotyczący programów zatwierdzanych przez radę nadzorczą PFRON, służących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, które będą współfinansowane z środków UE.

Fundusze unijne na dwa programy

Nowe przepisy mają w szczególności pozwolić na wdrożenie dwóch projektów. Pierwszym z nich jest „Mobilny doradca włączenia społecznego”. W jego ramach 380 osób ma uzyskać kompetencje do świadczenia wsparcia jako doradca, a z tej usługi ma skorzystać ok 17 tys. osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin z terenu 76 powiatów. Koszt tego projektu wynosi 229,5 mln zł. Natomiast drugi program to „Testowanie wdrożenia usługi zatrudnienia wspomaganego” z budżetem sięgającym prawie 535 mln zł, który zakłada, że 12 tys. osób z dysfunkcjami zdrowotnymi ma uzyskać pomoc w zalezieniu i utrzymaniu pracy.

Dłuższy okres umowy

Ponadto do ustawy o rehabilitacji dodany został przepis, który stanowi, że w celu realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych z funduszy unijnych, PFRON będzie mógł zawrzeć umowę z instytucją, z którą będzie współpracował na okres dłuższy niż rok i na jej podstawie przekazać jej te pieniądze.

Zaakceptowana przez posłów ustawa trafi teraz do Senatu, a jej przepisy mają wejść w życie następnego dnia po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.