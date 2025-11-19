Postulat objęcia bezkolejkowym leczeniem lekarzy-seniorów padł w stanowisku przyjętym przez prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 7 listopada przy okazji opiniowania poselskiego projektu ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej.

Prawo do leczenia bez kolejki dla rodzin mundurowych

Ta inicjatywa ustawodawcza proponuje zmianę w art. 29 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461), polegającą na rozszerzeniu kręgu osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej o rodziny mundurowych. Zgodnie z poselskim projektem dostęp do leczenia bez kolejki w placówkach resortowych mieliby członkowie rodzin wojskowych oraz funkcjonariuszy służb podległych MSWiA. Obecnie takie uprawnienie mają już kombatanci, żołnierze zawodowi i terytorialsi. Po zmianie prawa przywilej objąłby także inne służby oraz małżonków i dzieci żołnierzy, a także funkcjonariuszy, w sumie 1,27 mln osób. W ocenie samorządu lekarskiego tak istotna zmiana w systemie kolejkowym powinny być poprzedzona analizą obciążenia kadrowego i finansowego, a także wpływu na pozostałych pacjentów.

Przywilej leczenia bez kolejki także dla emerytowanych lekarzy?

Przy okazji opiniowania inicjatywy poselskiej Naczelna Izba Lekarska przypomniała swój własny postulat sprzed roku, aby przywilejem leczenia bezkolejkowego objąć lekarzy – emerytów. Jak podkreśla samorząd lekarski, ci medycy przez wiele lat wykonywali służbę na rzecz ochrony zdrowia i wnieśli znaczący wkład w funkcjonowanie publicznego systemu opieki zdrowotnej. Samorząd lekarski upominał się o nadanie takich uprawnień emerytowanym lekarzom w 2024 roku w piśmie do ministra zdrowia, wskazując, że wielu seniorów mimo wieloletniej służby pacjentom musi czekać miesiącami na diagnostykę i leczenie.

Propozycja spotkała się z krytyką innych środowisk medycznych oraz prawników, którzy wskazywali, że objęcie takim uprawnieniem tylko grupy lekarzy byłoby nierównym traktowaniem innych zawodów medycznych – pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz ratowników medycznych – których praca także jest obciążająca i wiąże się z dużą odpowiedzialnością.

Długa lista uprawnionych do leczenia bez kolejki

Obecnie przywilej korzystania ze świadczeń zdrowotnych i usług farmaceutycznych poza kolejnością przysługuje następującym pacjentom:

• kobietom w ciąży

• dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

• Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi i Zasłużonym Dawcom Przeszczepu

• Inwalidom wojennym i wojskowym

• żołnierzom zastępczej służby wojskowej

• cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

• kombatantom

• działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych

• osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby

• osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

• uprawnionym żołnierzom i pracownikom oraz weteranom poszkodowanym, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30 proc.

• dawcom krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 – na podstawie zaświadczenia, w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, czyli od 14 marca 2020 r.

• żołnierzom zawodowym w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych

• żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych

• osobom, którym przyznano świadczenie kompensacyjne z tytułu szkód wynikających ze zdarzeń medycznych

Osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepów. Dawcy Przeszczepu mają prawo do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Osoba uprawniona nie jest wpisywana na listę oczekujących i ma prawo skorzystać ze świadczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia. Gdy nie jest to możliwe, szpital musi jej wyznaczyć inny termin poza kolejnością, a przychodnia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – zapewnić wizytę u specjalisty w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia.

.