Ministerstwo Edukacji przedstawiło projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego, który dostosowuje doradztwo do wyzwań współczesnej gospodarki i technologii. Szkoły mają korzystać z nowych rozwiązań: prognoz zapotrzebowania na pracowników w zawodach branżowych oraz monitoringu karier absolwentów. Dzięki temu uczniowie poznają realne potrzeby rynku i perspektywy zatrudnienia.

W system doradztwa zawodowego włączone zostaną branżowe centra umiejętności, oferujące warsztaty i szkolenia dla uczniów oraz wsparcie dla nauczycieli. Szkoły będą też korzystać z cyfrowych narzędzi, m.in. Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej i portalu Infozawodowe.