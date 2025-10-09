Ministerstwo Edukacji przedstawiło projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego, który dostosowuje doradztwo do wyzwań współczesnej gospodarki i technologii. Szkoły mają korzystać z nowych rozwiązań: prognoz zapotrzebowania na pracowników w zawodach branżowych oraz monitoringu karier absolwentów. Dzięki temu uczniowie poznają realne potrzeby rynku i perspektywy zatrudnienia.
W system doradztwa zawodowego włączone zostaną branżowe centra umiejętności, oferujące warsztaty i szkolenia dla uczniów oraz wsparcie dla nauczycieli. Szkoły będą też korzystać z cyfrowych narzędzi, m.in. Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej i portalu Infozawodowe.
Większy nacisk ma być położony na współpracę z rodzicami i pracodawcami. Firmy będą uczestniczyć w przygotowaniu szkolnych programów doradczych, a rodzice – aktywnie wspierać dzieci w wyborach edukacyjnych. Doradztwo ma mieć charakter praktyczny i opierać się na współpracy szkoły z otoczeniem gospodarczym.
Zaktualizowane zostaną treści programowe, które obejmą klasy VII–VIII szkół podstawowych, szkoły branżowe, licea, technika i szkoły policealne. Uczniowie będą uczyć się m.in. jak:
- pisać CV i list motywacyjny,
- przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej (również w formie symulacji),
- analizować wymagania rynku pracy,
- korzystać z nowoczesnych technologii i narzędzi cyfrowych,
- rozpoznawać wpływ sztucznej inteligencji i automatyzacji na zmiany zawodowe.
Zmiany obejmą również rozwijanie tzw. kompetencji miękkich – pracy zespołowej, komunikacji, elastyczności i przedsiębiorczości – coraz bardziej cenionych przez pracodawców.
Większość zmian wejdzie w życie 1 września 2026 r., ale szybciej zacznie obowiązywać przepis dotyczący wizyt zawodoznawczych. Już po ogłoszeniu rozporządzenia szkoły i przedszkola będą mogły organizować zajęcia w terenie – u pracodawców, w szkołach zawodowych i centrach umiejętności. Celem jest przybliżenie dzieciom i młodzieży realiów pracy i pomoc w świadomym wyborze zawodu.
