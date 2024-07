Lato w pełni, a my cieszymy się zasłużonym wypoczynkiem. Niestety, czasem wakacje mogą przynieść nieprzewidziane problemy — od zdrowotnych po niespełniające oczekiwań oferty turystyczne. Co wtedy robić? O tym Szymon Glonek rozmawia z Agnieszką Durską z Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Niespełniająca oczekiwań oferta turystyczna

Wakacje to czas relaksu, ale zdarza się, że oferta, za którą zapłaciliśmy, nie odpowiada rzeczywistości. Co zrobić, gdy przyjeżdżamy do hotelu i odkrywamy, że pokój czy basen nie spełniają naszych oczekiwań?

Agnieszka Durska: Niestety, w takich przypadkach pretensje możemy mieć jedynie do organizatora wyjazdu. Ubezpieczenie nie obejmuje takich sytuacji, ale pamiętajmy, że najważniejsze jest ubezpieczenie turystyczne, które zabezpieczy nas przede wszystkim przed wysokimi kosztami leczenia za granicą.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne jest absolutnie konieczne, zwłaszcza gdy wyjeżdżamy za granicę. Brudny pokój to drobnostka w porównaniu z kosztami leczenia, które mogą sięgnąć kilkudziesięciu tysięcy euro.

Agnieszka Durska: Pech jest pracoholikiem, dlatego zawsze warto zabezpieczyć się przed wyjazdem. Ubezpieczenie turystyczne pokryje koszty leczenia, ratownictwa, a także zgubionego bagażu.

Standardowe ubezpieczenie od biura podróży

Jeśli kupujemy wycieczkę przez biuro podróży, z reguły mamy w ofercie podstawowe ubezpieczenie.

Durska: To ubezpieczenie jest wystandaryzowane i często nie obejmuje wszystkich ryzyk. Dlatego warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu, zwłaszcza jeśli planujemy aktywności sportowe czy mamy przewlekłe choroby.

Co zrobić w przypadku wypadku?

Wyobraźmy sobie najgorszy możliwy scenariusz – złamaną nogę podczas górskiej wędrówki czy konieczność hospitalizacji za granicą.

Agnieszka Durska: W takich sytuacjach kluczowa jest pomoc assistance, która zorganizuje niezbędną pomoc medyczną, nawet w miejscach, gdzie bariera językowa może stanowić problem. Pamiętajmy, że koszty ratownictwa i transportu medycznego za granicą są ogromne.

Ile kosztuje dobre ubezpieczenie?

Zastanawiasz się, ile kosztuje dobre ubezpieczenie turystyczne? To ułamek kosztów całego wyjazdu.

Agnieszka Durska: Dobrze jest przeznaczyć na ubezpieczenie turystyczne około 5% wartości całego wyjazdu. To naprawdę niewielka suma w porównaniu z kosztami potencjalnej pomocy medycznej za granicą.

Powrót do uszkodzonego samochodu

Co zrobić, gdy wracając z wakacji, zastajemy nasz samochód uszkodzony przez burzę?

Agnieszka Durska: Warto mieć nie tylko OC, ale także autocasco i assistance. Pamiętajmy, że gwałtowne zjawiska atmosferyczne mogą spowodować znaczne uszkodzenia, a brak odpowiedniego ubezpieczenia może nas kosztować sporo pieniędzy.

Ubezpieczenie samochodu za granicą

Planując wyjazd samochodem za granicę, sprawdźmy zasięg terytorialny naszej polisy.

Agnieszka Durska: OC jest obowiązkowe, ale warto dokupić autocasco i assistance. Sprawdźmy, czy nasze ubezpieczenie obejmuje kraje, do których się wybieramy, abyśmy mogli cieszyć się spokojnym wypoczynkiem.

Zanim wyruszymy na wakacje, zadbajmy o odpowiednie ubezpieczenie turystyczne i samochodowe. Dzięki temu możemy spokojnie cieszyć się urlopem, mając pewność, że jesteśmy zabezpieczeni na wypadek nieprzewidzianych sytuacji.