Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest dr Przemysław Barbrich, dyrektor Zespołu Komunikacji i PR w Związku Banków Polskich.

Dzięki dwóm kolejnym obniżką stopy referencyjnej banku centralnego, które o 100 punktów bazowych zmniejszyło najważniejszą z punktu widzenia kredytów stopę referencyjną, w kredytach drgnęło. Pamiętajmy jednak o tym, że to jest drgnięcie z poziomu 6,75 proc. do poziomu 5.75 proc. Po ostatnich decyzjach Rady Polityki Pieniężnej stopa referencyjna pozostała bez zmian. To oczywiście spowodowało, że zwiększyła się zdolność kredytowa, zawsze obniżka stopy referencyjnej powoduje, że zdolność kredytowa jest lepsza – mówi Przemysław Barbrich.

Od lipca zostało złożonych blisko 70 tysięcy wniosków o Bezpieczny Kredyt 2 proc. Zaowocowało to ponad 30 tysiącami podpisanych umów kredytowych. 30 tysięcy mieszkań zostało przez sektor bankowy skredytowanych — dodaje Barbrich.