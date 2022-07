Reklama

– To jest ciekawe zagadnienie ze względu na to, że zmiana była gwałtowna. Do tej pory (od początku XXI wieku) branża marketingu się rozwija i ten marketing w części digitalowej, internetowej, online, rośnie nieprzerwanie. Odkąd obserwuję branżę, a jestem w niej od 12 lat, on rośnie nieprzerwanie. Z niczym jednak nie można porównać wzrostu, który nastąpił w momencie nastania pandemii. To nie była rewolucja ale turbo przyspieszona ewolucja. To było sprawdzam dla analizy stanu gotowości transformacji cyfrowej, modelu cyfrowego dla wielu firm. W adCookie staramy się otaczać pełną opieką marketingową i skalować marki w sieci. Na przykład przychodzą do nas klienci i pytają, co mają zrobić żeby wejść i zacząć sprzedawać w Internecie albo podwoić, potroić sprzedaż w sieci. To był okres kiedy Ci, którzy byli gotowi, to pandemia wywołała u nich wzrost popytu, szczególnie w określonych kategoriach. Ci, którzy niebyli gotowi musieli tą transformacje bardzo szybko przejść –mówi Mateusz Sobieraj, CEO agencji digital marketingu adCookie.

Mateusz Sobieraj – CEO agencji digital marketingu adCookie