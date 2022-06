Reklama

Jak działa mentoring walk?

– Na pierwszy rzut oka, połączenie między mistrzem, a uczniem wygląda tak, że to uczeń przygotowuje pytania do swojego mistrza, w przypadku mentoring walk nie do końca tak jest. Na spotkaniu typu mentoring walk widzimy się po raz pierwszy, wcześniej ja nie widziałem swojego menti, a on nie widział mnie. Spotykamy się na takim mentoring walku dosłownie po raz pierwszy w życiu. Podstawową rzeczą w mentoringu jest nawiązanie relacji między mentorem, a menti. Złapanie tej nici zaufania i tzw. mięty ponieważ bez tego żaden mentoring nie dojdzie do skutku, a jeśli dojdzie skutku nie zostanie zakończony sukcesem. W związku z tym, w jakiś sposób trzeba obustronnie nawiązać tę relację. Również mentor, który przechodził przez tego typu proces wiele razy, doskonale wie, że najlepiej nawiązać tę nić porozumienia, zaufania poprzez wzajemne poznanie się, a wzajemne poznanie oznacza zadawanie pytań. My również, jak mentorzy musimy się do tego przygotować, musimy prawdopodobnie przejść wiele razy przez tego typu sytuację bycia mentorem, żeby wiedzieć jak poprowadzić takie spotkanie od samego początku – mówi Jacek Drabik, prezes zarządu spółek Motorola Solutions Systems Polska oraz Motorola Solutions Polska.

Dlaczego zostaje się mentorem?

– Przede wszystkim pamiętam, mimo ponad 30 lat w biznesie, kiedy byłem w tego typu sytuacji, kiedy wkraczałem na rynek pracy. Stykałem się z ludźmi, którzy mi poświęcali czas, mnie przekazywali wiedzę, doświadczenie i ja z tego korzystałem. To gdzie jestem w tej chwili, kim jestem, z punktu widzenia zawodowego, jaką posiadam wiedzę zawdzięczam wielu ludziom na mojej drodze. Mam takie ogromne poczucie, że powinienem to również w jakiś sposób spłacić. Oddać mojej wiedzy, doświadczenia ludziom, którzy wkraczają na rynek pracy – dodaje Drabik.

Jacek Drabik – prezes zarządu spółek Motorola Solutions Systems Polska oraz Motorola Solutions Polska.