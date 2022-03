Reklama

– Jeśli chodzi o to jak te wszystkie czynniki wpływają na rynek kredytów hipotecznych, to można zaobserwować mniejsze zainteresowanie tym produktem, co przekłada się na mniejsze zainteresowanie zakupem nieruchomości. Wynika to ze strachu, obawy o jutro wywołane wojną i brakiem poczucia bezpieczeństwa. Wiele osób obawia się o swoje bezpieczeństwo i w związku z tym pomysł na zakup nieruchomości odszedł na dalszy plan – mówi Honorata Skrzypek.

– Dla mnie pierwszym wyznacznikiem, który pokazuje mi jak duży jest popyt na kredyty hipoteczne jest to jak długo trwają procesy wydawania decyzji kredytowych. Im one są krótsze, tym mniejsze zainteresowanie i był taki moment, że banki potrafiły wydać decyzję w kilka dni. Dzisiaj te czasy się wydłużają, co oznacza, że część klientów powróciła do swoich planów zakupowych – dodaje Skrzypek.

Mamy nietypową sytuację ponieważ mamy rosnące stopy procentowe i wielu ludzi obawia się, czy sobie poradzą z kredytem hipotecznym. Koszt kredytu wzrósł bardzo mocno porównując do tego, co mieliśmy jeszcze w zeszłym roku i to także wpływa na decyzje zakupowe. Mamy dwie grupy klientów, o których chciałam powiedzieć. Pierwsza grupa to klienci, którzy traktują zakup nieruchomości jako inwestycję. Ci klienci zastanawiają się, czy planować zakup pod wynajem czy jako inwestycje długoterminową. Ci klienci są w kropce. Z jednej strony mieliśmy czasy pandemii, kiedy ceny za wynajem mocno spadły, a dzisiaj mamy duży napływ Ukraińców, którzy tych mieszkań potrzebują – opisuje dylematy kupujących nieruchomości Skrzypek.

Honorata Skrzypek – ekspertka kredytowa, założycielka i pomysłodawczyni serwisu kredytowyporadnik.pl