Potencjał gospodarczy – konkrety, nie obietnice

Gmina Radzymin od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję gospodarczą. Dysponuje ponad 1000 ha terenów inwestycyjnych, z czego 760 ha przeznaczono pod zabudowę techniczno-produkcyjną, a 420 ha pod usługi komercyjne. Aż 96% tych obszarów znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie trasy ekspresowej S8, której 13-kilometrowy odcinek przecina gminę, zapewniając dostęp do pięciu węzłów zjazdowych. Taka infrastruktura czyni lokalizację wyjątkowo korzystną zarówno dla inwestycji logistycznych, jak i produkcyjnych.

Samorząd gminy od lat prowadzi otwartą i prorozwojową politykę gospodarczą – działa tu punkt obsługi inwestorów, obowiązują zachęty podatkowe, a cykliczne spotkania biznesowe integrują środowisko przedsiębiorców.

Efekty są widoczne: zainwestowały tu m.in. DHL Express, Mercedes-Benz Trucks, Coca-Cola HBC Polska, Galeco czy Panattoni. Dynamicznie rozwijają się również rodzime firmy, takie jak Provitus, Tago, Stalko, El-Trans czy Bona-Agra.

Miasto z duszą – dla tych, którzy chcą tu żyć

Radzymin to nie tylko dobry adres dla inwestorów – to także gmina przyjazna mieszkańcom. Położona wśród lasów i bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu Zegrzyńskiego, oferuje dobre warunki do wypoczynku i życia wśród zieleni. Sieć ścieżek rowerowych, pumptrack, boiska, place zabaw i siłownie plenerowe tworzą atrakcyjną przestrzeń do aktywności.

Życie kulturalne i sportowe koncentruje się wokół miejskiej sali koncertowej, Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin. Instytucje te organizują koncerty, spektakle, zawody sportowe, warsztaty i wydarzenia plenerowe. Działa tu wiele klubów sportowych, oferujących zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Gmina stale rozwija też infrastrukturę edukacyjną – wszystkie dzieci mają zapewnione miejsca w publicznych przedszkolach, a w budowie jest miejski żłobek. Rozbudowa placówek oświatowych postępuje równolegle ze wzrostem liczby mieszkańców.

Radzymin jest dobrze skomunikowany ze stolicą – kursują tu autobusy ZTM (także nocne), kolej aglomeracyjna i gminny transport publiczny. Jesienią ruszy nowa linia ekspresowa, dzięki której dotarcie do warszawskiego metra zajmie mniej niż 30 minut. To ogromne udogodnienie dla mieszkańców i kolejny impuls dla dalszego rozwoju miasta.

Historia, która buduje tożsamość

Obchodzony w tym roku jubileusz 550-lecia nadania praw miejskich przypomina, że historia Radzymina to fundament jego współczesnego rozwoju. Obok jubileuszowych refleksji realizowane są kolejne inwestycje – modernizacje dróg, rewitalizacje zabytków, parków i przestrzeni publicznej. Niedawno przywrócono świetność cennym obiektom, takim jak Domek Ogrodnika czy Dom Dozorcy. Zrewitalizowano również historyczny park im. Eleonory Czartoryskiej. Aktualnie trwa budowa głównej ulicy w centrum Radzymina – ul. Konstytucji 3 Maja. Jej przebudowa, w połączeniu z niedawno odnowionym parkiem w centrum, sprawi, że śródmieście stanie się spójną, estetyczną i przyjazną przestrzenią – prawdziwą wizytówką Radzymina.

Na radzymińskim targu – odbywającym się nieprzerwanie od 1635 roku, kiedy to król Władysław IV Waza przyznał miastu prawo do organizowania jarmarków – wciąż bije lokalne serce. W każdą środę i sobotę spotykają się tu rolnicy, piekarze, ogrodnicy i rękodzielnicy. To nie tylko miejsce zakupów, ale też rozmów, smaków, tradycji i spotkań.

Radzymin to także miejsca pamięci, Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku i bogate dziedzictwo patriotyczne. Wystarczy przespacerować się jego ulicami, by poczuć, że historia żyje w murach, opowieściach i corocznych sierpniowych hucznych obchodach rocznicy jednej z najważniejszych bitew XX wieku – Bitwy Warszawskiej.

Radzymin – wybór z przyszłością

Radzymin od lat plasuje się w czołówce najlepiej zarządzanych gmin miejsko-wiejskich w Polsce – w tegorocznym rankingu „Perły Samorządu” zajął 7. miejsce w kraju. To potwierdzenie, że rozwój, otwartość na inwestycje i dbałość o mieszkańców idą tu w parze.

Gmina Radzymin konsekwentnie łączy gospodarcze możliwości z wysoką jakością życia. To przestrzeń, która oferuje więcej niż tylko dobre położenie – daje realną perspektywę. W roku jubileuszu warto tu zajrzeć. A może – zostać na dłużej.

