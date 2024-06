Raport o stanie JST, procedura udzielania wotum zaufania, dostęp radnych do informacji – tego dotyczyło najwięcej pytań podczas warsztatów zorganizowanych na kongresie Perły Samorządu

Celem warsztatów było przedstawienie kluczowych zagadnień dotyczących wzajemnych relacji między organem wykonawczym a organem uchwałodawczym w gminie i powiecie. To cenna wiedza zarówno dla nowych samorządowców, rozpoczynających sprawowanie mandatu, jak i tych z większym doświadczeniem, dla których była to okazja do skonfrontowania swoich doświadczeń z najnowszymi orzeczeniami i interpretacjami wpływającymi na ich codzienną pracę.

– Do końca maja organ wykonawczy JST musiał złożyć radym raport o stanie swojej jednostki. Do końca czerwca natomiast musi się odbyć sesja, podczas której zostanie on rozpatrzony i zostanie udzielone wotum zaufania – opowiada Maciej Kiełbus, partner zarządzający w Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy, prowadzący warsztaty.

I dodaje, że choć obowiązek ten funkcjonuje już od kilku lat, to przepisy nadal budzą liczne pytania i wątpliwości. Dotyczy to chociażby sytuacji, gdy następuje zmiana na stanowisku wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Omówiono najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie.

Pytania dotyczyły też kontroli radnych nad organami wykonawczymi: co mogą kontrolować, czy organ wykonawczy może odmówić dostępu do pewnych informacji.

– Pytano o relacje w tym zakresie pomiędzy przepisami ustawy o samorządzie gminnym a przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej – na czym polegają między nimi różnice – uzupełnia Maciej Kiełbus i podkreśla, że samorządowcy chcieli też wiedzieć więcej na temat procedury petycji, skarg i wniosków rozpatrywanych przez organy stanowiące. A dokładniej – jak powinna wyglądać procedura ich rozpatrywania. Dyskutowano także o roli organu wykonawczego w procedurze uchwałodawczej, jaki ma wpływ na porządek obrad, przebieg sesji rady gminy.

– Pytano również, czy rada gminy może nakazać konkretne działania wójtowi, prezydentowi czy burmistrzowi – dodaje Maciej Kiełbus.

W podsumowaniu warsztatów podkreślono, że relacje pomiędzy organami JST powinny być budowane na efektywnej i konstruktywnej współpracy opartej na rzetelnej wiedzy. Dlatego ważne jest stałe podnoszenie kwalifikacji radnych oraz zapewnienie organom stanowiącym wsparcia merytorycznego. Radni powinni nie tylko głosować, ale przede wszystkim wiedzieć, nad czym głosują.

Podczas kongresu odbyły się również warsztaty „Dofinansowania i nowa perspektywa finansowa – jak ułożyć projekt pod kątem podatkowym i finansowym? Kwalifikowalność VAT”. Poprowadził je Michał Kostrzewa, radca prawny, partner kierujący działem prawa podatkowego w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy.

Natomiast eksperci firmy doradczej PwC, Marta Gocłowska, Tomasz Kierzkowski i Julia Otwinowska, przeprowadzili warsztaty „Lokalne rozwiązania globalnych problemów – w praktyce”. Dotyczyły one tego, jak globalne megatrendy, np. związane z AI czy demografią, znajdują swoje odzwierciedlenie na poziomie lokalnym i co w związku z tym można zrobić. ©℗ PA