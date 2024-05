Jakie są priorytety w obecnej kadencji? W jaki sposób będą realizowane? Na te pytania odpowiadali włodarze pięciu miast. Z ich wypowiedzi wyłania się obraz celów i filozofii działania podczas kadencji kończącej się w 2029 r.

Gdynia: dialog i potrzeby wszystkich grup

– Miasto musi się rozwijać. Teoretycznie każdy samorządowiec to wie, ale w praktyce ten rozwój często bywa pustym słowem. Moim celem jest prawdziwy rozwój. Czyli rozwój zrównoważony – swoje głosy oddali na mnie gdynianie wszystkich grup społecznych i o potrzebach każdej z nich podczas tej kadencji będę pamiętać – mówi Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni.

Podkreśla, że miasto należy do wszystkich mieszkańców i każdy ma równe prawa.

– Równie dobrze ma się tu czuć rodzina z dziećmi, student, przedsiębiorca, pracownik dużej firmy, sprzedawca w osiedlowym sklepiku i osoba wykonująca prace porządkowe. Korzystający z komunikacji publicznej, kierowca, pieszy, rowerzysta, funkcjonariusz służb mundurowych czy nauczyciel. Osoba, która już nie pracuje i chce spędzić wygodnie jesień życia w swoim mieście – wylicza.

Aleksandra Kosiorek definiuje, że jej zadaniem jako samorządowca będzie stworzenie dobrych warunków do pracy, życia, wypoczynku i nauki dla każdej z tych grup.

– Nie chcę jednak przypisywać sobie wszechwiedzy i znajomości recept na wszystko – zastrzega. – Dlatego moja prezydentura ma być prezydenturą wszystkich gdynian – dodaje i deklaruje, że najważniejsze decyzje będą podejmowane w dialogu z mieszkańcami.

– Chcę, żeby każdy gdynianin miał poczucie, że urząd miasta to miejsce, które należy do niego, żeby urząd był otwarty dla wszystkich. Właśnie tego jako mieszkance Gdyni mi brakowało i dlatego zdecydowałam się kandydować w wyborach. Okazało się, że nie byłam w tym pragnieniu społecznego dialogu sama – stwierdza prezydent Gdyni.

Wśród zadań Aleksandra Kosiorek dostrzega – bardzo trudne w dzisiejszych czasach, jak przyznaje – powstrzymanie odpływu mieszkańców z miasta.

– Wierzę jednak, że gdynianie, którzy poczują, że są w swoim mieście naprawdę u siebie, nie zechcą rezygnować ze swojego miejsca na świecie. Wygodna komunikacja, dobre szkoły i przedszkola, satysfakcjonująca praca i przyjazna przestrzeń do życia, a przede wszystkim dialog i możliwość współdecydowania – tego chciałam jako gdynianka i to właśnie chcę zapewnić gdynianom jako prezydent – podkreśla.

Katowice: zielony program z parkami i żubrami

– Głównym moim zadaniem będzie oczywiście realizacja mojego programu wyborczego. Podchodzę do tego bardzo poważnie. Na przykład z poprzedniej kampanii wyborczej zostało zrealizowanych ponad 95 proc. „zielonych” obietnic. Zrewitalizowaliśmy stawy Starganiec i Kozubek, a prace przy dwóch kolejnych stawach zakończą się w tym roku. Wprowadziłem Zielony Budżet, czyli narzędzie pozwalające na realizację zadań z zakresu szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska, które mogą zgłaszać mieszkańcy – opowiada Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Jak dodaje, do użytku zostały oddane cztery nowe parki, z placami zabaw czy wybiegami dla psów, ale furorę w mediach społecznościowych zrobiło zazielenienie alei Korfantego czy ulicy Warszawskiej.

– Moja umowa z mieszkańcami zakłada realizację kolejnych zielonych inwestycji, które w sposób znaczący poprawiają komfort ich życia. W Katowicach powstanie 50 parków kieszonkowych w dzielnicach, poddamy rewitalizacji otoczenie siedmiu kolejnych stawów, pojawi się pięć nowych parków miejskich – mówi prezydent Katowic. – Z nietypowych projektów na pewno warto wskazać utworzenie zagrody żubrów w dzielnicy Murcki. Będzie to swego rodzaju powrót do przeszłości, bo zagroda istniała tam w drugiej połowie XIX w. – wyjaśnia prezydent.

Z planowanych dużych inwestycji wymienia on budowę hubu gamingowo-technologicznego.

– To inwestycja wyjątkowa z wielu względów. Miejscem realizacji tego projektu jest unikatowy i zabytkowy zespół obiektów dawnej KWK „Wieczorek”. Dzięki temu część istniejących poprzemysłowych budynków zostanie zaadaptowana na potrzeby hubu, powstaną też nowe budynki. Katowice już teraz są siedzibą wielu firm związanych z IT i e-sportem. Hub gamingowo-technologiczny nie tylko umożliwi im korzystanie z dostosowanej do ich potrzeb przestrzeni, lecz także przyciągnie do miasta kolejne podmioty – prognozuje Marcin Krupa.

Został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy, który ma zrealizować pierwszy etap inwestycji. Miasto pozyskało na ten cel już ponad 300 mln zł unijnego wsparcia. Wybudowane zostaną także dwa nowe kompleksy basenowe.

– Mamy już trzy takie obiekty w Katowicach, z których posiadacze karty mieszkańca mogą korzystać z 60-proc. zniżką, i cieszą się one bardzo dużą popularnością wśród katowiczanek i katowiczan, dlatego chcę ten program rozwijać – opowiada Marcin Krupa.

Kraków: konieczne są zmiany, ale ewolucyjne

– Kraków ma być Krakowem zmian, ale nie rewolucyjnych, tylko przemyślanych, policzonych, ewolucyjnych – deklarował w wystąpieniu inaugurującym prezydenturę Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa.

Listę wyzwań otwiera demografia. Choć w Krakowie nie spada liczba mieszkańców, postępuje jednak proces suburbanizacji (wyludniania się centrum i rozwoju obszarów podmiejskich).

Jak wyjaśnia prezydent, potrzebna jest dla całego obszaru metropolitalnego ustawa metropolitalna. Pomogłaby ona m.in. zbudować efektywny system transportu i zmniejszyć korki na drogach. Aby zrealizować ten cel, potrzebne są duże inwestycje w komunikację publiczną, w metro, szybką kolej aglomeracyjną, parkingi Park & Ride, nowe drogi i ścieżki rowerowe.

– Metro będzie oczywiście szczególnym wyzwaniem, ale jestem przekonany, że mu podołamy – komentuje prezydent.

Kolejnym punktem są wyzwania środowiskowe. W ich pokonaniu ma pomóc również „rozsądne planowanie przestrzenne”, które pozwoli skończyć m.in. z chaotyczną zabudową i zadbać o normy urbanistyczne. Aleksander Miszalski widzi przestrzeń i dla społecznych inicjatyw mieszkaniowych, i dla komercyjnego budownictwa, co miałoby pomóc ograniczyć wzrost cen mieszkań.

W Krakowie liczba studentów w ciągu kilku lat zmniejszyła się z 200 do 120 tys.

– Nie możemy dopuścić do tego, by świetne krakowskie uczelnie nie miały studentów, by miasto nie miało młodych ludzi, który mają budować krakowską gospodarkę. Musimy rozwijać naukę i nawiązać jeszcze ściślejszą współpracę z krakowskimi uczelniami – planuje prezydent.

Mówi także m.in. o zrównoważonej turystyce, która jak najmniej ingeruje w życie mieszkańców.

– Jest kwestia znalezienia równowagi pomiędzy gospodarką i jej rozwojem a dobrą jakością życia mieszkańców, która zawsze musi być priorytetem – podkreśla.

Prezydent wymienia także kwestię zapewniania należytych warunków życia seniorom (Kraków jest jednym z najszybciej starzejących się miast w Europie), rozwój niezależnej kultury oddolnej i przedsiębiorczości.

Jeśli idzie o sposób przeprowadzania zmian, wskazuje on na trzy obszary: oddolność, rolę dzielnic, Budżetów Obywatelskich, społecznych konsultacji i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, kolejnym jest transparentność procesów i wreszcie usprawnianie zarządzania w jednostkach miejskich.

Prezydent nie ukrywa, że sytuacja finansowa Krakowa nie jest najlepsza przede wszystkim ze względu na reformy podatkowe. Miasto liczy na reformę finansów samorządowych, środki z KPO i programów rządowych, ustawę metropolitalną oraz dotacje.

Poznań: po remoncie czas na kulturę

– Jesteśmy po kapitalnym remoncie Poznania. W najbliższym czasie chcemy więcej uwagi poświęcić kulturze – opowiada Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Zamierzamy wybudować nową siedzibę dla Filharmonii Poznańskiej i chcemy, by był to najlepszy tego typu obiekt w Europie. Zmodernizujemy też kultową dla poznaniaków i poznanianek Arenę, bo Poznań potrzebuje nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej – podkreśla.

Dodaje, że jest to jedna z ikon architektonicznych Poznania, która wymaga niezbędnego remontu.

– Zależy nam, by po modernizacji obiekt ten był funkcjonalny i dostosowany do obecnych standardów. Arena jest świetnie położona i bardzo dobrze skomunikowana transportem publicznym – zaznacza prezydent Poznania.

Dodaje, że bliska rozpoczęcia jest budowa pływalni na Taborowej, na rozstrzygnięcie czeka przetarg na budowę drogi rowerowej wzdłuż PST.

– Przygotowujemy się także do budowy wiaduktów nad torami na Lutyckiej i Golęcińskiej. Bardzo istotnym priorytetem będą dalsze inwestycje w ochronę zdrowia poznanianek i poznaniaków, a także w zieleń – dodaje Jacek Jaśkowiak.

Miasto chce inwestować w poprawę retencji. Będzie to kontynuacja prac wykonywanych przez ostatnie trzy lata.

– Pokażemy w całej Polsce, jak można odzyskiwać wodę, co można zrobić w zakresie wykorzystywania m.in. energii ze ścieków. To bardzo ważne w kontekście skutków zmian klimatycznych – mówi prezydent Poznania i deklaruje: chcemy, by Poznań był prawdziwie europejskim miastem.

– Dlatego tak jak dotąd nadrzędnym priorytetem w naszych działaniach będzie komfort życia poznanianek i poznaniaków. Przy czym zamierzamy bardziej skoncentrować się na osiedlach peryferyjnych, gdzie potrzebne są inwestycje drogowe, wodociągowo-kanalizacyjne, transportowe, kulturalne – wylicza.

Wrocław: inwestycje i wsparcie słabszych

– Ponad pięć lat temu przedstawiłem program „Cały Wrocław bliżej domu”. Postawiłem sobie za cel, by jak najwięcej ważnych usług oraz towarzyszącej im infrastruktury znalazło się jak najbliżej każdego z nas – mieszkanek i mieszkańców Wrocławia. Tę politykę realizowaliśmy z moimi współpracownikami przez ponad pięć lat pierwszej kadencji. I to pomimo spadających raz po raz na Wrocław kryzysów. Stąd tak wiele inwestycji, zarówno dużych, jak i małych, w tak wielu częściach miasta – opowiada Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, i wylicza, że chodzi o: nowe parki, centra aktywności lokalnej, obiekty sportowe i rekreacyjne, remont podwórek, nowe szkoły i przedszkola.

– Przeprowadziliśmy największą w mieście reformę systemu transportu publicznego po 1945 r. – dodaje Jacek Sutryk.

Jeśli idzie o wyzwania, to prezydent Wrocławia wylicza, że potrzebnych jest wiele nowych mieszkań oraz przedszkoli i szkół, dobry transport publiczny, wsparcie dla osób słabszych, dla dzieci, matek i seniorów. Mówi też o trosce o jakość miejsc i przestrzeni, tak by sprzyjały dobremu samopoczuciu psychicznemu i wzmacnianiu więzi wspólnotowych oraz by były bezpieczne, przytulne i inkluzywne.

– Jednocześnie musimy dbać o to, by stale odpowiadać na wyzwania cywilizacyjne i technologiczne – takie jak konieczność transformacji energetycznej i cyfrowej czy dbałość o jak najwyższą jakość systemu gospodarowania odpadami. Wrocław powinien przy tym pozostać miastem, które łączy. Miastem spójnym, dostępnym i otwartym. Transformacja energetyczna nie może prowadzić do ogromnych podwyżek cen energii. Dbałość o jakość powietrza nie może powodować wykluczenia komunikacyjnego czy energetycznego. Musimy przeciwdziałać ubóstwu – deklaruje Jacek Sutryk.

