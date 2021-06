Esencją programu była całodobowa infolinia działająca w urzędzie miasta. Jej uruchomienie wymagało stworzenia odpowiedniego narzędzia informatycznego. – Nie chcieliśmy ponosić dodatkowych kosztów, więc nie wynajęliśmy do tego celu firmy zewnętrznej. Powierzyliśmy zadanie Gdyńskiemu Centrum Kontaktu – opowiada Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki . Dodaje, że dzięki temu miasto miało pełną kontrolę nad tworzeniem funkcjonalnego narzędzia z kolejkowaniem rozmów i identyfikacją tego, czy ktoś jest uprawniony do skorzystania z programu. – Infolinia powstała w tydzień. Miała ułatwić znalezienie zakwaterowania tym lekarzom, pielęgniarkom czy ratownikom, którzy po kontakcie z chorym na COVID-19 kierowani byli na obowiązkową kwarantannę lub po pracy nie chcieli wracać do domów, by nie narażać swoich najbliższych. Jednocześnie był to czas, kiedy branża hotelarska przeżywała kłopoty z powodu zamknięcia na skutek lockdownu. Dlatego podjęliśmy rozmowy z Gdyńską Radą Turystyczną, by pomóc obu stronom – tłumaczy Katarzyna Gruszecka-Spychała.