Kongres Future Health będzie przestrzenią, w której uczestnicy poznają najnowsze kierunki rozwoju, w tym genomikę, cyfrowe zdrowie psychiczne czy diagnostykę obrazową wpieraną rozwiązaniami AI.

- Nie możemy mówić o bezpiecznej i jakościowej opiece nad pacjentami bez refleksji nad tym, co przyniesie przyszłość i jakie zmiany zachodzą już dziś. Nowoczesne technologie, w tym rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji wpływają na sektor ochrony zdrowia coraz szybciej i mocniej. Aby jednak w pełni wykorzystać jej potencjał, poznać najlepsze rozwiązania i obrać odpowiedni kierunek i tempo zmian, potrzebna jest otwarta dyskusja w szerokim gronie ekspertów. Dlatego zapraszam do udziału w Kongresie Future Health. Głęboko wierzę, że będzie on wartościową przestrzenią do wymiany myśli i inspiracją dla uczestników - podkreśla dr Anna Rulkiewicz, Prezeska Grupy LUX MED.

W trakcie wydarzenia odbędzie się też inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Nauk Medycznych. Nowa uczelnia to odpowiedź na wyzwania edukacyjne w sektorze ochrony zdrowia. Więcej o uczelni na www.wsnm.edu.pl

- Chcemy być podmiotem, który podobnie jak sektor publiczny, ma realny wkład w kształcenie profesjonalistów medycznych, ale także w budowanie zdrowia populacji. Mamy ogromny potencjał zarówno jeśli chodzi o kadry, jak i infrastrukturę, z których możemy korzystać w kontekście powołania Wyższej Szkoły Nauk Medycznych. Posiadamy największą w kraju prywatną bazę kliniczną: 16 szpitali własnych i ponad 300 placówek ambulatoryjnych. Dzięki temu teoria i praktyka spotykają się u nas niemal natychmiast. Tworzymy wyjątkowe miejsce dla osób, które chcą rozwijać się zawodowo w ochronie zdrowia i jestem z tego niezwykle dumny - mówi dr n. med. Krzysztof Kurek, Rektor Wyższej Szkoły Nauk Medycznych.

Future Health odbędzie się 1 października 2025 roku w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Organizatorami kongresu są Grupa LUX MED, Wyższa Szkoła Nauk Medycznych i Fundacja LUX MED im. dr Joanny Perkowicz. Partnerem jest związek Pracodawcy dla Zdrowia, a patronami medialnymi Dziennika Gazeta Prawna, Rynek Zdrowia, Pacjenci.pl, PoradnikZdrowie.pl, Super Biznes oraz Newseria.

