Europejski Kongres Finansowy wraz z liderami branży ubezpieczeniowej, jak również głównymi graczami z obszarów współpracujących chcę zdiagnozować obecny stan zagrożeń i wyzwań oraz ustalić przyszłe drogi rozwoju sektora.
Konferencja jest spotkaniem gromadzącym przedstawicieli:
- zakładów ubezpieczeń,
- multiagencji i brokerów,
- instytucji regulacyjno-nadzorczych,
- dostawców technologicznych,
- firm doradczych i prawnych oraz środowiska naukowego.
Główne obszary tematyczne tegorocznej edycji konferencji obejmą:
• lukę ubezpieczeniową – jej przyczyny i skutki oraz możliwości jej zmniejszenia,
• sektor jako katalizator rozwoju społecznego i gospodarczego w długiej perspektywie czasowej,
• możliwości rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i szpitalnych,
• koszty mitygacji ryzyk katastroficznych w skali mikro i makro,
• reasekurację w transformacji energetycznej,
• ubezpieczenia a ryzyka wojny czy terroryzmu,
• AI w ubezpieczeniach – wnioski po trzech latach,
• regulacje i deregulację w ubezpieczeniach – jakie korzyści dla klienta,
• konsolidację w sektorze – kto zyska a kto straci,
• technologię i analitykę w ubezpieczeniach,
• problem niskiej świadomości ubezpieczeniowej.
