Europejski Kongres Finansowy wraz z liderami branży ubezpieczeniowej, jak również głównymi graczami z obszarów współpracujących chcę zdiagnozować obecny stan zagrożeń i wyzwań oraz ustalić przyszłe drogi rozwoju sektora.

Konferencja jest spotkaniem gromadzącym przedstawicieli:

- zakładów ubezpieczeń,

- multiagencji i brokerów,

- instytucji regulacyjno-nadzorczych,

- dostawców technologicznych,

- firm doradczych i prawnych oraz środowiska naukowego.

Główne obszary tematyczne tegorocznej edycji konferencji obejmą:

• lukę ubezpieczeniową – jej przyczyny i skutki oraz możliwości jej zmniejszenia,

• sektor jako katalizator rozwoju społecznego i gospodarczego w długiej perspektywie czasowej,

• możliwości rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i szpitalnych,

• koszty mitygacji ryzyk katastroficznych w skali mikro i makro,

• reasekurację w transformacji energetycznej,

• ubezpieczenia a ryzyka wojny czy terroryzmu,

• AI w ubezpieczeniach – wnioski po trzech latach,

• regulacje i deregulację w ubezpieczeniach – jakie korzyści dla klienta,

• konsolidację w sektorze – kto zyska a kto straci,

• technologię i analitykę w ubezpieczeniach,

• problem niskiej świadomości ubezpieczeniowej.

Pełny program: www.efcongress.com/ekf-ubezpieczenia/program-ekf-ubezpieczenia-2025/

Rejestracja: www.efcongress.com/ekf-ubezpieczenia/

