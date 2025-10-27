Kolejna edycja PAIH Forum Biznesu

Tegoroczna, szósta edycja skupi się na globalnych i lokalnych wyzwaniach stojących przed polskimi eksporterami i inwestorami. W trakcie trzech dni trwania wydarzenia na uczestników czekać będą eksperci PAIH z całego świata – to jedyna taka szansa w roku, by spotkać ich wszystkich w jednym miejscu.

– W tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości polskie firmy szczególnie potrzebują wsparcia w działaniu. Podczas PAIH Forum Biznesu 2025 będą mieć najlepszą okazję do tego, by uzyskać je kompleksowo w jednym miejscu. Jeśli ktoś w Polsce myśli o rozwoju biznesu w skali międzynarodowej, nie może go tam zabraknąć – mówi Andrzej Dycha, prezes PAIH.

Na uczestników czeka ponad 70 paneli poświęconych kluczowym tematom biznesowym, rozmowy B2B, a także konsultacje z ekspertami PAIH z centrali, blisko 60 Zagranicznych Biur Handlowych oraz 18 Regionalnych Biur Handlowych. Forum będzie doskonałą okazją do zdobycia wiedzy i nawiązania wielu nowych relacji biznesowych. Zachęcamy do bezpłatnej rejestracji: https://rejestracja.paihforumbiznesu.gov.pl/

Patronat

PAIH Forum Biznesu 2025 zostało objęte Patronatem Honorowym Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Partnerami wydarzenia są: Polska Strefa Inwestycji, Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości, Invest Park Wałbrzyska SSE, Krakowski Park Technologiczny, Legnicka SSE, Pomorska SSE, „Starachowice” SSE, Warmińsko-Mazurska SSE, Łódzka SSE, Słupska SSE zarządzana przez PARR, Kostrzyńsko-Słubicka SSE, Suwalska SSE S.A. i Katowicka SSE. Patronami medialnymi są TVP oraz radio TOK FM.