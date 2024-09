Transformacja energetyczna w opartej na węglu Polsce to prawdziwe wyzwanie. O tym jak przebiega i jakie są jej efekty rozmawiać będą uczestnicy Energy Days. Wydarzenie odbędzie się już w przyszłym tygodniu

Energy Days, to zupełnie nowe wydarzenie na mapie tych skierowanych do branży energetycznej, poświęcone różnym gałęziom sektora energii. Odbędzie się 2-3 października w Katowicach. W tych dniach Międzynarodowe Centrum Kongresowe stanie się areną do dyskusji oraz miejscem prezentacji innowacyjnych, branżowych produktów i usług. Do rozmów zaproszono przedstawicieli nowego rządu i nowo powołanych prezesów kluczowych dla energetyki spółek skarbu państwa, ale także naukowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele samorządów. W trakcie zaplanowanych podczas wydarzenia debat, dyskusji, warsztatów i prezentacji zostanie szczegółowo przeanalizowany polski sektor energii. Zaproszeni eksperci rozmawiać będą m.in. o cenach i konkurencyjności, bezpieczeństwie energetycznym kraju, sektorze fotowoltaiki – inwestorach, prosumentach i infrastrukturze, rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie i morzu oraz perspektywach rysujących się przed energetyką atomową.

Tym samym konferencja będzie okazją do poznania istotnych opinii i wizji dotyczących przyszłego kształtu branży energetycznej w Polsce.

– Energy Days to kolejny przykład zaangażowania Grupy PTWP w kształtowanie przyszłości sektora energetycznego. Od zawsze kładziemy szczególny nacisk na tematykę energetyki i przemysłu, czego przykładem rokrocznie jest kształt agendy Europejskiego Kongresu Gospodarczego, którego debaty otwierają drzwi do inspirujących dyskusji i innowacyjnych rozwiązań – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, będącej organizatorem wydarzenia.

Ważną częścią Energy Days 2024 będzie strefa targowa, w której wystawcy będą mogli zaprezentować swoje produkty i usługi szerokiemu gronu przedstawicieli branży energetycznej.

Swój dział w wydarzeniu potwierdzili m.in.: Barbara Adamska, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii; Jacek Chodkowski, prezes zarządu Dalkia Polska; Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Sebastian Jabłoński, prezes Grupy Kapitałowa Respect Energy; Grzegorz Kinelski, prezes zarządu Enei; Grzegorz Lot, prezes zarządu TAURON Polska Energia; Dariusz Marzec, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej; czy Agnieszka Okońska, członkini zarządu Stoen Operator.