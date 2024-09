Katowice po raz trzeci będą gospodarzem największej biznesowej konferencji klimatycznej w Europie Środkowo-Wschodniej – PRECOP. Wydarzenie, które odbędzie się 2-3 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, jest istotnym elementem przygotowań do listopadowego szczytu klimatycznego ONZ – COP29 w Baku. Organizatorzy, United Nations Global Compact Network Poland oraz Grupa PTWP, po raz kolejny zgromadzą w jednym miejscu przedstawicieli świata polityki, nauki i biznesu, aby omówić kluczowe wyzwania globalnej polityki klimatycznej.

PRECOP to coroczna konferencja poprzedzająca Szczyt Klimatyczny ONZ, której celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska różnych środowisk, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy biznesu. W ubiegłym roku przyciągnęła ponad 1300 uczestników stacjonarnych oraz 2500 online. Tegoroczna edycja zapowiada się równie imponująco, z udziałem czołowych ekspertów, polityków, naukowców i liderów biznesu. W programie przewidziano 10 nurtów tematycznych, obejmujących m.in. transformację energetyczną, zielone finansowanie, gospodarkę o obiegu zamkniętym, dekarbonizację przemysłu oraz raportowanie ESG. Uczestnicy będą również analizować postępy w realizacji celów klimatycznych zgodnych z Porozumieniem Paryskim.

– Bez zrównoważonej transformacji globalnego systemu gospodarczego nie zrealizujemy postanowień Agendy ONZ 2030 i celów klimatycznych zawartych w Porozumieniu Paryskim. Dlatego też PRECOP to doskonała okazja do dyskusji na temat najważniejszych kwestii związanych z nadchodzącym szczytem COP29 w Baku – podkreśla Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

W ramach dwudniowej agendy zaplanowano 30 sesji, które poruszą między innymi tematykę zielonych strategii firm i ich konsekwencji, efektywności i transparentności na tym polu, zrównoważonych instrumentów finansowych, gospodarki obiegu zamkniętego, miast w dobie zmiany klimatu, technologii i innowacji dla klimatu, zielonej rewolucji w energetyce czy ESG.

Nowością tegorocznej edycji będzie projekt Climate Talks – seria wystąpień dyplomatów, naukowców i aktywistów. Na otwartej scenie będą poruszane tematy związane m.in. z Agendą 2030, rolą aktywistów w walce ze zmianami klimatu, a także potencjałem technologii kosmicznej w przeciwdziałaniu katastrofie klimatycznej.

Kolejnym punktem programu będzie uroczysta gala, podczas której wręczone zostaną nagrody „Green Changer”. Wyróżnienia te przyznawane są osobom i instytucjom promującym aktywność na rzecz klimatu oraz zrównoważonego stylu życia. W poprzednich edycjach nagrodzono m.in. Paulinę Górską, Wiktorię Jędroszkowiak, dr Tomasza Rożka i miasto Katowice.

Z kolei 2 października w Spodku odbędzie się koncert „EARTH 2.0. Był sobie człowiek”, firmowany przez duet Matylda/Łukasiewicz, który przedstawi artystyczną interpretację wyzwań współczesnego świata. Na scenie wystąpią także Maria Peszek, Krzysztof Zalewski, Natalia Przybysz, Błażej Król, Justyna Święs, Matylda i Łukasiewicz oraz Abradab.

PRECOP to nie tylko okazja do uczestnictwa w debatach na najwyższym poziomie, ale także platforma do wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy na rzecz przyszłości naszej planety. Rejestracja na konferencję już ruszyła jest dostępna na stronie www.precop.pl.