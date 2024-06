Przyszłość sztucznej inteligencji, cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo na poziomie państwowym i biznesowym, rozwój e-commerce, rozwiązania chmurowe, unijne dyrektywy regulujące cyfrowy świat – to główne tematy CYBERSEC CEE EXPO & FORUM 2024, startującego 19 czerwca w krakowskim EXPO.

Największe w naszej części Europy wydarzenie z zakresu cyberbezpieczeństwa odbędzie się 19 i 20 czerwca w dwóch strefach: FORUM i EXPO. Czołowi eksperci wraz z liczną reprezentacją biznesu, w tym start-upów, władzy oraz administracji publicznej i samorządowej, służb mundurowych, organizacji pozarządowych, nauki i studentów oraz wszystkich innych zainteresowanych palącymi problemami rozrastającego się szybko cyfrowego świata i jego wpływu na świat realny, będą uczestniczyć w inspirujących debatach, prezentacjach, rozmowach i warsztatach.

Strefa FORUM będzie miejscem eksperckich debat na tematy związane z aktualnymi zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Perspektywę polityczną przedstawią: Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji oraz Georgii Dubynskyi, wiceminister ds. transformacji cyfrowej Ukrainy. W dyskusjach wezmą udział Luca Tagliaretti, dyrektor wykonawczy ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych), i Luigi Rebuffi, założyciel i sekretarz generalny Europejskiej Organizacji Cyberbezpieczeństwa (European Cyber Security Organisation – ECSO), oraz przedstawiciele największych firm technologicznych, jak Microsoft, Kingston, BlackBerry, StillSec czy Wedos.

W 2025 r. Polska po raz drugi obejmie prezydencję w Unii Europejskiej. Wicepremier Krzysztof Gawkowski wskazuje na cyberbezpieczeństwo i cyfryzację jako kluczowe obszary dla Polski w ramach nadchodzącego przywództwa. Więcej na ten temat będzie można usłyszeć właśnie podczas tegorocznego CYBERSEC, gdzie wicepremier wygłosi mowę otwierającą, pt. „Przekształcanie Polski w cyfrową potęgę”, a później wraz z przedstawicielami innych państw oraz organów EU weźmie udział w dyskusji panelowej „Droga do polskiej prezydencji 2025 – priorytety cyberbezpieczeństwa dla Europy”.

Targi i wielka szansa dla start-upów

Strefa EXPO skupi się na prezentacjach, w trakcie których nie zabraknie innowacyjnych rozwiązań. Matthias Muhlert, szef cyberbezpieczeństwa koncernu grupy Oetker, przedstawi zalety wykorzystania sztucznej inteligencji w codziennych obowiązkach, a o wyzwaniach certyfikacji polskich firm technologicznych będą rozmawiać dr inż. Elżbieta Andrukiewicz, kierownik działu cyberbezpieczeństwa i menedżer Centrum Oceny Bezpieczeństwa IT (ITSEF), oraz Sławomir Górniak, starszy ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w ENISA – Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa.

Targi CYBERSEC są idealną okazją do poznania nie tylko produktów i usług z zakresu cyberbezpieczeństwa, lecz także najważniejszych trendów oraz nadchodzących regulacji unijnych. Z ekspertami – praktykami – można będzie porozmawiać o rosnących zagrożeniach ze strony cyberprzestępców, metodach kradzieży danych, przyczynach wycieku danych i ich kosztach oraz wszelkich starych i nowych procederach cyberzłoczyńców. Nie zabraknie dostawców systemów ułatwiających funkcjonowanie i sprzedaż, co czyni wydarzenie interesującym dla każdej branży.

Dedykowana strefa dla start-upów jest wielką szansą dla początkujących firm na pozyskanie inwestorów, nawiązanie partnerstw z licznie reprezentowanymi na wydarzeniu doświadczonymi firmami. W skład Rady Programowej CYBERSEC wchodzą przedstawiciele funduszy inwestycyjnych, a wśród partnerów wydarzenia są tacy giganci technologiczni, jak Microsoft, IBM, Nokia czy CrowdStrike.

Szlifowanie cyfrowych kompetencji

Poza dwiema scenami na uczestników czekają praktyczne warsztaty. Organizator we współpracy z firmą Axence przeprowadzi szkolenie Admin Days dla administratorów systemów IT. Będzie ono świetną okazją do poznania najlepszych praktyk i nowinek technologicznych z branży cyberbezpieczeństwa oraz podniesienia poziomu swoich umiejętności i wiedzy z wielu obszarów, m.in. dyrektywy NIS2, która ma objąć wszystkie podmioty w UE, dobrych praktyk administratora IT czy zarządzania kryzysowego oraz analizy incydentów. Zajęcia są adresowane do specjalistów działów IT oraz cyberbezpieczeństwa firm, urzędów i organizacji.

Pomoc w zrozumieniu i dostosowaniu się do dynamicznie zmieniających się przepisów zapewni podczas CYBERSEC partnerstwo z Ministerstwem Cyfryzacji. Przedstawiciel Departamentu Cyberbezpieczeństwa poprowadzi sesję Q&A poświęconą Krajowemu Systemowi Cyberbezpieczeństwa. Jest ona adresowana do podmiotów z sektora energetycznego, transportowego, produkcyjnego, ochrony zdrowia, bankowości i usług pocztowych, a także firm prywatnych z nimi współpracujących.

Spotkanie CISO #Poland to wydarzenie z udziałem szefów cyberbezpieczeństwa największych korporacji i firm z Polski, które będzie niepowtarzalną okazją do zebrania doświadczeń od liderów z branży. Wśród tematów pojawią się: sztuczna inteligencja, komputery kwantowe, a także zagadnienia poświęcone transportowi i legislacji.

Na wysoko wykwalifikowanych uczestników czekają z kolei warsztaty organizowane przez Dynacon oraz IRIS. Ten pierwszy to uznana polska firma zapewniająca ochronę zakładom infrastruktury krytycznej, z kolei IRIS to konsorcjum zrzeszające europejskie instytucje publiczne skupione na nowych technologiach mających na celu analizę zagrożeń i współpracę w raportowaniu i reagowaniu na incydenty związane ze sztuczną inteligencją.

ORGANIZATOR