16 miliardów na transformację energetyczną i adaptację do zmian klimatu

Ekologia, Społeczeństwo, Gospodarka - te trzy filary zrównoważonego rozwoju stanowią główny temat corocznego Kongresu ESG - Polska Moc Biznesu, na którym eksperci i liderzy biznesu dyskutują o kluczowych kwestiach wpływających na przyszłość i odpowiedzialność przedsiębiorstw. III Kongres ESG Polska Moc Biznesu, który odbył się 4 grudnia na PGE Narodowym.

Trzy lata temu wielu z nas zastanawiało się, co to jest ESG. Teraz mamy już tę wiedzę. Nadszedł czas na skuteczne narzędzia i praktyczne zastosowanie tych zasad. Środowisko jest kluczowym elementem ESG, a ostatnio bezpieczeństwo energetyczne wyszło na pierwszy plan. Mówimy o stabilności systemu energetycznego, także w kontekście biznesu. Musimy szukać innowacji, a nasz Fundusz będzie dysponował 16 miliardami złotych na transformację energetyczną i adaptację do zmian klimatu, wspierając m.in. geotermię. Kiedy działamy razem, sukces jest murowany – powiedział Sławomir Mazurek, Wiceprezes NFOŚIGW podczas otwarcia III Kongresu ESG Polska Moc Biznesu.

Ponad 30 rekomendacji ESG dla nowego rządu: Perspektywa naukowa i biznesowa

Kongres rozpoczął się od zaprezentowania kluczowych rekomendacji dla nowo rządzących w Polsce w zakresie ESG, opracowanych przez grupę naukowców i liderów biznesu.

Wśród ekspertów, którzy przyczynili się do opracowania rekomendacji, znaleźli się między innymi Prof. Piotr Wachowiak, Rektor SGH; Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrze; Artur Beck, Prezes Fundacji Pozytywnych Idei, a także przedstawiciele czołowych instytucji i firm, takich jak PKO BP, BNP Paribas , PIOIRO, H&M , GPW, KPMG, City Handlowy, Deloitte, PZPM, Mastercard, Wiśniowski, Pekao, PZU, mBank, Santander Bank Polska, FAKRO, HITACHI, ING, JLL, Lindt & Sprüngli, McDonald’s, Makarony Polskie, 4F, PZFD, VELUX, Żabka, Łukasiewicz „ORGMASZ”.

Ponad 30 rekomendacji dla nowego rządu dotyczyło tworzenia strategii dekarbonizacji i polityki klimatycznej, zalecając szybką aktualizację planów dla sektorów energetycznych, budowlanych i transportowych. Rekomendacje te podkreślają ważność dialogu, współpracy i transparentności w polityce klimatycznej, wskazując na konieczność rozwoju technologii i innowacji. Podkreślały również rolę Polski w Unii Europejskiej oraz promowanie zrównoważonych praktyk biznesowych, zwracając uwagę na potrzebę dostosowania do zmian gospodarczych i demograficznych oraz zarządzanie wpływem technologii na rynek pracy i społeczeństwo.

Zgodnie z przekonaniami współautorów, realizacja tych rekomendacji przyczyni się do wzrostu kapitału społecznego oraz wzmocnienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, co będzie miało kluczowe znaczenie w obliczu globalnej konkurencji i wymagań rynkowych. Pełna lista rekomendacji dostępna jest https://polskamocbiznesu.pl/

Zrównoważony rozwój w UE: Wizja dekarbonizacji i liderstwa europejskiego w ESG

Ekologia

Kongres realizowany był w podziale na trzy studia zgodnie z tematyką ESG. Studio E skoncentrowało się na ekologicznych aspektach zrównoważonego rozwoju, prezentując serię dyskusji i prezentacji od ekspertów i liderów branży. Na tej scenie poruszane były takie tematy, jak wpływ celów klimatycznych na zrównoważony rozwój Polski, ewolucja sektora motoryzacyjnego w kontekście strategii ESG, zmieniające się trendy w zakupach usług transportowych, a także rola gospodarki obiegu zamkniętego w racjonalnym wykorzystywaniu surowców naturalnych.

Według McDonald’s– najważniejsze inicjatywy, jakie podejmuje firma w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego to zminimalizowanie ilości odpadów i wykorzystanie materiałów, które da się ponownie przetworzyć. McDonald's wprowadza wiele rozwiązań związanych z recyklingiem i redukcją zużycia plastiku. Jednym z takich rozwiązań jest wprowadzenie papierowych słomek zamiast plastikowych.

Społeczeństwo

Scena Społeczna skupiła się na zagadnieniach odpowiedzialności społecznej, stając się miejscem intensywnych debat i dyskusji na tematy związane z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym, zdrowiem publicznym, rolą samorządów oraz integracją społeczną i ekonomiczną.

W szczególności, sesje takie jak "Sport i work-life balance – trendy i oczekiwania społeczne", "Fake newsy medyczne – nowa choroba cywilizacyjna?" czy "Sztuka przekazu – współczesny film, współczesny twórca" oferowały świeże perspektywy na codzienne wybory i wyzwania. Ważnym elementem był również wpływ fałszywych informacji na zdrowie publiczne, co podkreślało znaczenie edukacji i świadomości w dzisiejszym zinformatyzowanym świecie. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi Aleksandra Gajewska, Posłanka na Sejm, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, Prezeska Stowarzyszenia Kobiety w Centrum, Urszula Nowakowska, Prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet oraz Julia Kamińska, aktorka, które dyskutowały na temat różnorodności i równowagi w miejscu pracy.

Gospodarka

Na Scenie G "Gospodarka" Kongresu ESG Polska Moc Biznesu, uczestnicy mieli okazję zgłębić współczesne wyzwania i szanse stojące przed biznesem w kontekście zrównoważonego rozwoju. Sesje skupiały się na strategiach i innowacjach niezbędnych dla budowania silnych organizacji w XXI wieku, zwracając uwagę na dynamiczne zmiany rynków oraz rosnące znaczenie aspektów środowiskowych, społecznych i zarządzania.

Jednym z głównych tematów były metody adaptacji przedsiębiorstw do zmieniającej się rzeczywistości rynkowej oraz zwiększania ich odporności na przyszłe wyzwania. Wśród prelegentów znaleźli się eksperci, którzy dzielili się wiedzą o nowych modelach finansowania zrównoważonego rozwoju, w obliczu rosnących wymagań regulacyjnych i ekologicznych. Dyskutowano o najnowszych instrumentach finansowych i metodach przyciągania inwestorów, kluczowych dla promowania trwałego rozwoju i innowacyjności.

Szczególnie interesującym panelem było omówienie roli polskich firm w kontekście "local content" - ich efektywności działania zarówno na lokalnych, jak i międzynarodowych rynkach. W tej sesji badano, jak polskie przedsiębiorstwa mogą rozwijać się i inwestować, znajdując równowagę między lokalnymi potrzebami a globalnymi aspiracjami.

Kulminacyjnym punktem kongresu był panel dotyczący strategii i przywództwa liderów biznesu w dobie ESG. W dyskusji skupiono się na tym, jak ważne jest świadome i odpowiedzialne przywództwo w kontekście współczesnych wyzwań środowiskowych i społecznych. Liderzy biznesu omawiali kluczowe cechy i strategie, które są niezbędne do prowadzenia firm w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Podczas kongresu poruszono również tematy na styku ekologii i gospodarki, m.in. Transformacji i Tranzycji polskiej Energetyki, w tym jądrowej. SMR-y i innowacyjne reaktory 4 generacji to fascynujące narzędzia. Jest tylko kilka firm z odpowiednim doświadczeniem, które oddają takie reaktory. Wśród nich jest Rolls-Royce. Energia z SMR wykorzystywana jest 24/7 przez 365 dni w roku, a w OZE to konieczność stworzenia całego ekosystemu. Obiekty jądrowe są jednym z najbezpieczniejszych na świecie źródeł energii, podkreślał Szczepan Ruman, Prezes Zarządu Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria S.A.

Ludzka Twarz Biznesu

Podczas Kongresu odbył się również "potok społeczny", stanowiący przestrzeń dla organizacji pozarządowych, by ich głos był słyszalny. Renata Fijałkowska, koordynatorka potoku społecznego, zwróciła uwagę na potrzebę zwiększenia wsparcia dla NGO przez biznes, samorządy i instytucje państwowe.

DNA – bo pomaganie mamy w genach

Cały Kongres zwieńczony został galą wieczorną i przyznaniem nagród „DNA – bo pomaganie mamy w genach”. Nagrody te stanowiły wyraz uznania dla organizacji i przedsiębiorstw, które swoimi działaniami ekologicznymi, społecznymi i zarządczymi wywierają pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Do konkursu zgłosiło się ponad 50 firm i organizacji pozarządowych.

Nagrody „DNA – bo pomaganie mamy w genach” zostały przyznane w trzech kategoriach. W dziedzinie działań ekologicznych wyróżniono Fundację „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” oraz McDonald’s Polska. W kategorii pomoc społeczna nagrodę otrzymały fundacja Ewy Błaszczyk „AKOGO?” i firma WIŚNIOWSKI, natomiast za uczciwe zarządzanie uhonorowano Fundację Integralia i STU ERGO Hestia S.A. Ponad 50 firm i organizacji pozarządowych rywalizowało w konkursie, a laureatów wyłonili internauci w internetowym głosowaniu.

McDonald’s Polska: „W McDonald’s w Polsce koncentrujemy się na obiegu zamkniętym. Nasze zużyte papierowe opakowania przetwarzamy na ręczniki papierowe, które ponownie trafiają do naszych restauracji. To nie tylko o technologii i infrastrukturze, ale także o zaangażowaniu konsumentów. Dzięki kampanii ‘Jutro zależy od nas’ uświadamiamy, że każdy odpad to cenny surowiec, który może być ponownie wykorzystany. Nasze działania przyczyniły się do lepszej segregacji odpadów i wzrostu ilości surowca przekazanego do recyklingu o 168% w stosunku do roku 2021, co w skali naszej działalności oznacza znaczne zmniejszenie ilości odpadów trafiających do środowiska rokrocznie.”

O Kongresie ESG Polska Moc Biznesu

III Kongres ESG Polska Moc Biznesu to wyjątkowe wydarzenie, gromadzące liderów biznesu, ekspertów, decydentów i innowatorów, aby wspólnie dyskutować o przyszłości zrównoważonego rozwoju w Polsce. Kongres stanowi ważną platformę do wymiany doświadczeń, prezentacji nowych pomysłów i strategii, które będą kształtować kierunki rozwoju polskiego biznesu w kontekście globalnych wyzwań ESG.

Organizatorzy Kongresu:

Fundacja Czyste Powietrze powstała po to, by zapobiegać zagrożeniom jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza. Celem Fundacji jest budowanie ekologicznej świadomości społecznej, promowanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań i kreowanie innowacyjnych działań chroniących zdrowie i życie mieszkańców UE. Działając od 2018 roku FCP pomogła już setkom osób bezpośrednio, a także zorganizowała wiele kampanii, spotkań i wydarzeń łączących biznes, administrację publiczną i społeczeństwo we wspólnym celu: BUDOWANIU LEPSZEGO ŚWIATA. Tu i teraz.

Fundacja Pozytywnych Idei to organizacja wspierająca kreatywne podmioty, instytucje i osoby. Przyczynia się do promocji ważnych dla Polski działań i inicjatyw. Współpracuje z mediami krajowymi i międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami, których celami są działalność naukowa, oświatowa, kulturalna dotycząca kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób marginalizowanych. Fundacja jest współorganizatorem akcji społecznych, wydarzeń proekologicznych i inicjatyw na rzecz środowiska, np. Dzielnica Wisła, One Day, Szczyt Klimatyczny TOGETAIR. Przyczynia się do promocji utalentowanych sportowców, artystów i działaczy.